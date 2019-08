“Promi Big Brother” 2019: Die ersten neun Teilnehmer sind bekannt

Am Freitag startet die neue Staffel von "Promi Big Brother" auf Sat.1. Nun hat der Sender die ersten Kandidaten verkündet. Mit dabei sind unter anderem ein Ex-Dschungelkönig und ein RTL-Detektiv.

Viel zu hören war bislang nicht von der neuen Staffel des Erfolgsformats “Promi Big Brother” auf Sat.1. Jetzt hat der Sender aber einen ersten Schub an Kandidaten verkündet, die ab Freitag in das “PromiBB”-Haus einziehen werden.

Mit dabei ist unter anderem die “Germany’s next Topmodel”-Kandidatin Theresia, die im Netz als Influencerin unterwegs ist – aber auch viele Promis von RTL. So wird der als RTL-Detektiv bekannte Jürgen Trovato in das Haus einziehen, genau wie “DSDS”-Star Joey Heindle, der 2013 Dschungelkönig bei RTL wurde.

Teilnehmen werden zudem Tobi Wegener von “Love Island” (ebenfalls RTL) und Eve Benetatou, die in diesem Jahr im “Bachelor”-Finale stand. Auch die Frau von Bert Wollersheim, Ginger Costello Wollersheim, hat Sat.1 für das Format engagiert.

Darüber hinaus dürfen die Zuschauer Soap-Darstellerin Janine Pink (“Köln 50667”), den YouTube-Star Chris von “Bullshit TV“ und Promi-Hellseherin Lilo von Kiesenwetter am Freitag erwarten. Zum Einzug werden noch weitere mehr oder minder bekannte Gesichter einziehen. Moderiert wird “Promi Big Brother” in diesem Jahr wieder von Jochen Schropp und Marlene Lufen.



