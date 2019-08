“Bitte lies Bild nie” – das platte, aber erfolgreiche “Bild”-Bashing der NDR-Satireshow “Extra3”

Die NDR-Satire-Sendung "Extra3" hat einen Anti-"Bild"-Song veröffentlicht, der sich wenig überraschend im Web großer Beliebtheit erfreut und fleißig geteilt wird. Die Kritik an dem Boulevardblatt mag dabei in Teilen berechtigt sein, zählt aber zu den eher unoriginellen Vertretern des beliebten "Bild"-Bashings. Der Song gipfelt in der bemerkenswerten Aufforderung "bitte lies ‘Bild' nie".