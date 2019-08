Mit dem Kauf übernimmt Burda das reichweitenstärkste Online-Gesundheitsportal im deutschsprachigen Raum, das in Konkurrenz mit Anbietern wie der “Apotheken Umschau” und Onmeda.de steht. Die Mediengruppe möchte mit dem Schritt laut eigenen Angaben ihrem verlegerischen Anspruch gerecht werden, in der journalistischen Gesundheitsinformation in Deutschland führend zu sein.

Zudem sei die Investition ein Baustein der Strategie “Zukunftspakt Apotheke”, bei der Burda und die Apothekergenossenschaft Noweda Vor-Ort-Apotheken als wesentliches Element der sozialen Infrastruktur in Deutschland unterstützen möchten. In diesem Zuge hatte Burda schon im September 2018 angekündigt, den Quasi-Monopolisten “Apotheken Umschau” auf dem Markt der kostenlosen Gesundheitsmagazine anzugreifen (MEEDIA berichtete).

Seit dem Frühjahr dieses Jahres liegt die Zeitschrift “MyLife” in den deutschen Apotheken kostenlos für Kunden aus. Dafür ist Burda mit dem Essener Pharma-Großhändler Noweda ein Joint Venture eingegangen. Hinter dem Unternehmen stehen mehr als 9.200 Apotheken. Damit hofft der Verlag auf zusätzliche Erlöse aus dem Anzeigengeschäft mit der milliardenschweren Pharmaindustrie. Das Heft erscheint alle zwei Wochen und hat eine Auflage von 1,15 Millionen Exemplaren. Auch in die Gesundheitsplattform Jameda investiert das Medienunternehmen derzeit kräftig.