#trending // Ein Witz, der Präsident wurde

In den USA fanden am Dienstag und Mittwoch die von CNN übertragenen Debatten der Präsidentschaftskandidaten der Demokraten statt. Dem amtierenden US-Präsident hat die Veranstaltung nicht gefallen: Gewohnt selbstbewusst twitterte er: “Very low ratings for the Democratic Debate last night — they’re desperate for Trump!”

Ein Eigentor schoss hingegen sein Sohn Donald Jr.: “Comedy Central should really be the host of the next round of these debates“, twitterte er und rief damit den TV-Sender auf den Plan. Comedy Centrals Antwort: “Nah, last time there was a joke at a debate it became president.” Mit unglaublichen 540.000 Likes und Retweets wurde der Tweet der erfolgreichste des Tages weltweit.