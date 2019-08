trending: Das japanische Mischwesen aus Mensch und Tier, Cristiano Ronaldos Fans lieben Werbung, Arjen Robbens Instagram-Comeback

Guten Morgen! Als ich gestern abend die etwas mittelmäßige "Woodstock"-Doku im Ersten sah, erinnerte ich mich lieber an meine eigenen Festival-Erlebnisse. Damals Anfang bis Mitte der 2000er. Ich sah Bands und Künstler wie The Cure, Blackmail, Iggy Pop, Queens of the Stone Age, The Hives, ...and you will know us by the Trail of Dead, New Order, Readymade, Red Hot Chili Peppers, The Notwist, Tocotronic, Interpol, Nada Surf, Radiohead, Underworld, Ash, die Pixies, Tomte - und natürlich Placebo. Immer wieder Placebo. Hach.