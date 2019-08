Gruners “Brigitte” bringt neues Psychologiemagazin mit Bestseller-Autorin Stefanie Stahl

Im November bringt "Brigitte" gemeinsam mit der bekannten Psychotherapeutin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl ("Das Kind in dir muss Heimat finden") eine neue Line Extension zum Thema Psychologie auf den Markt. Das Magazin wird 5,90 Euro kosten und in einer Auflage von 100.000 Exemplaren erscheinen. Einen Namen für das neue Heft gibt es noch nicht.

Der Trend zum Personality-Magazin bei Gruner + Jahr ist ungebrochen. So wird im November unter dem Dach der “Brigitte” ein neues Magazin zum Thema Psychologie erscheinen, das der Verlag gemeinsam mit der Psychotherapeutin und Bestseller-Autorin Stefanie Stahl herausbringt. Das neue Heft soll sich an Frauen ab 30 Jahren richten, die an ihrer persönlichen Weiterentwicklung interessiert sind – beruflich und in ihren Beziehungen – und nach einem erfüllten Leben streben.

Stefanie Stahl widmet sich mit ihrer langjährigen Erfahrung aktuellen gesellschaftlichen und psychologischen Fragestellungen. Das Themenspektrum reicht von persönlichen Coachings über Familie und Partnerschaft bis hin zu Gesundheit und Stil. Der Copypreis beträgt 5,90 Euro, das Heft erscheint halbjährlich in einer Druckauflage von 100.000 Exemplaren.

Zuletzte feierte G+J mit dem Magazin “Wohllebens Welt” von und mit dem Förster und Bestseller-Autor Peter Wohlleben einen Erfolg. Nach zwei Monaten wurden von der ersten Ausgabe des naturmagazins nach Verlagsangaben 45.000 Exemplare verkauft, womit die Erwartungen übertroffen wurden. “Wohllebens Welt” erscheintbei G+J innerhalb der “Geo”-Gruppe.

swi

