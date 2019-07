Eine Aktion des Architektur-Professors Ronald Rael aus Kalifornien sorgt ebenfalls international für Social-Media-Begeisterung. Rael ließ an einem Grenzzaun zwischen den USA und Mexiko drei Wippen installieren. Und zwar genau in der Mitte, sodass Kinder (und Erwachsene) auf beiden Seiten gemeinsam wippen können.

Schauspieler und Sänger Mauricio Martinez twitterte ein Video davon und schrieb: “Beautiful reminder that we are connected: what happens on one side impacts the other.” 7 Mio. Video-Views und 387.000 Likes und Retweets gab es dafür – einer der weltweit erfolgreichsten Tweets des Tages. CNN berichtete über die Aktion und kam mit der Headline “Artists installed seesaws at the border so kids in the US and Mexico could play together” auf 340.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter. Die HuffPost erreichte 148.000.

Artists installed seesaws at the border wall so that kids in the U.S. and Mexico could play together. It was designed by architect Ronald Rael. ⁣

Beautiful reminder that we are connected: what happens on one side impacts the other.

— Mauricio Martínez (@martinezmau) July 30, 2019