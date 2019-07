“Das Sommerhaus der Stars” steigert sich auf sensationelle 26,5%, das ZDF punktet mit dem “Audi-Cup”

Der RTL-Hit "Sommerhaus der Stars" legte nach dem Rekord-Staffelstart in Woche 2 noch zu: 1,97 Mio. 14- bis 49-Jährige entsprachen am Dienstagabend einem Marktanteil von 26,5% - der historisch beste für die Show. Auch im Gesamtpublikum lief es gut für die Show, doch der Prime-Time-Sieg ging an den Fußball im ZDF: 4,17 Mio. Fans sahen den hohen Sieg des FC Bayern im "Audi-Cup" gegen Fenerbahce.