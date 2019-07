trending: Der Mord vom Frankfurter Hauptbahnhof, die Morde vom Gilroy Garlic Festival, Bear Grylls und Narendra Modi, Cathy Hummels und die “falschen Likes”

#trending // Der Mord vom Frankfurter Hauptbahnhof Die schlimme Tat, bei der ein offenbar 40-jähriger Mann aus Eritrea einen 8-Jährigen und seine Mutter vor einen einfahrenden ICE schubste und damit das Kind tötete, war ein ganz ganz großes Thema in den sozialen Netzwerken. Auf den ersten vier Plätzen der Social-Media-News-Charts fanden sich am Montag ausnahmslos Artikel zu dem Thema, in der Top Ten waren es insgesamt acht. Am erfolgreichsten war dabei Focus Online, das mit “Mann festgenommen – Bericht: Kind in Frankfurt vor Zug gestoßen” unglaubliche 247.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter einsammelte. Seit Februar erreichte kein journalistischer Artikel im deutschsprachigen Raum mehr eine solch hohe Interaktionsrate. Der Hauptgrund für diese Zahlen ist die AfD, die das Verbrechen für ihre politischen Zwecke instrumentalisierte: Allein auf den Facebook-Seiten von Alice Weidel, der Partei AfD und von Jörg Meuthen kamen 79.000 Interaktionen zusammen. Meuthen macht die “unkontrollierte, kulturfremde Einwanderung in unser Land” verantwortlich für die Tat eines Mannes, Weidel schreibt: “Was muss noch passieren? Schützt endlich die Bürger unseres Landes – statt die grenzenlose Willkommenskultur!” Die passende Antwort lieferte die Satire-Truppe “Bohemian Browser Ballett” des öffentlich-rechtlichen Jugendangebots funk. Sie postete auf Facebook ein Zitat der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag vom 26. Juni zum Mord an Walter Lübcke: “Wir dürfen uns von Mördern nicht den politischen Diskurs bestimmen lassen” – und darunter den oben zitierten Post von Alice Weidel. 4.800 Likes & Co. gab es dafür.