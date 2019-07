Prumbs arbeitet hierbei eng mit Aric Hafner, Head of Sales in München, und Gregor Hansen, Head of Sales in Köln, zusammen, die beide direkt an sie berichten. Zu Prumbs’ Aufgaben zählt auch der Ausbau des Standardportfolios auf neue Produkte. Zu den ersten Projekten in diesem Bereich zählt u.a. die Vermarktung der Influencer Marketing Business Conference InReach, die das Unternehmen am 24. September in Berlin erstmals veranstaltet. Das Event bietet seinen Besuchern Einblicke in das Themenspektrum der Branche.

Anzeige Die Sozialökonomin Prumbs hat sich vor vier Jahren auf Influencer Marketing spezialisiert: 2015 verantwortete sie den Aufbau des Bereichs beim Gruner+Jahr Vermarkter EMS mit Club of Cooks und InCircles. Ihr Aufgabenspektrum umfasste hier sowohl den Einsatz verschiedener Influencer-Kategorien, die Leitung toolbasierter Kampagnensteuerung, als auch die Entwicklung neuer Influencer Marketing-Strategien. Nach der Fusion von trnd und InCircles unter dem Markendach Territory Influence trieb sie als Head of Sales für InCircles in Hamburg die weitere Expansion maßgeblich voran.

Territory Influence ist nach eigenen Angaben Europas größter Anbieter für Influencer Marketing mit über vier Millionen registrierten Influencern in 14 Ländern Europas.

