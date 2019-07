“Von Ratten befallenes Drecksloch”: So emotional reagiert ein CNN-Moderator auf Trumps Tirade gegen seine Heimatstadt

Trumps Beleidigungen zielten auf den afroamerikanischen Abgeordneten Elijah Cummings. Er sitzt für Baltimore im Abgeordnetenhaus und gilt als großer Kritiker Trumps. In dem Bezirk wohnen mehrheitlich Afroamerikaner. Der US-Präsident bezeichnete die Stadt in einer Twitter-Tirade als “widerliches, von Ratten und Nagern befallenes Drecksloch”. Sie sei der “schlimmste” und “gefährlichste” Ort der USA.

….As proven last week during a Congressional tour, the Border is clean, efficient & well run, just very crowded. Cumming District is a disgusting, rat and rodent infested mess. If he spent more time in Baltimore, maybe he could help clean up this very dangerous & filthy place — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2019

Beleidigungen, die der CNN-Moderator Victor Blackwell nicht auf sich sitzen lassen wollte. In einer Analyse am Samstagabend stellt Blackwell klar, dass Trump das Wort “befallen” immer wieder im Kontext mit Schwarzen benutze. Er selbst stamme aus Baltimore, sagt er schließlich, während er den Tränen nahe ist. Natürlich gebe es dort viel zu tun. Aber in der Stadt lebten genauso Amerikaner wie woanders auch. Im Netz bekommt der Moderator für seinen Auftritt viel Applaus.

President Trump tweeted that Rep. Elijah Cummings’ district is a “rodent infested mess” where “no human being would want to live.” It’s @VictorBlackwell’s home district. “When he tweets about infestation, it’s about black and brown people,” Blackwell says. pic.twitter.com/VeCIIvQ4SJ — CNN (@CNN) July 27, 2019 Anzeige

Auch die in der Stadt ansässige “Baltimore Sun” hat auf die Beleidigungen reagiert. In einem Leitartikel schrieb die Zeitung: “Besser ein paar Ratten in der Nachbarschaft, als eine zu sein”. Darin bezeichnete die Redaktion den Präsidenten als “den unehrlichsten Mann im Oval-Office”. Ausschnitte des Beitrages werden derzeit über Twitter rumgereicht.

I am so very proud to be a native of Baltimore and to read this in actual paper this morning while visiting here now. ⁦@baltimoresun⁩ #WeAreBaltimore pic.twitter.com/iwK9LVD3Kq — Karen Cangialosi (@karencang) July 28, 2019

