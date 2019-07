#trending // Egan Bernal und die Tour de Francia Blicken wir mal nach Kolumbien. Von dort kommen dieser Tage nämlich die erfolgreichsten Posts im Bezug auf den Rad-Profi Egan Bernal. Der Grund natürlich: Der 22-Jährige hat die Tour de France gewonnen – oder Tour de Francia, wie sie in seiner Heimat heißt. Die kolumbianische Nachrichten-Website El Tiempo erschien am Sonntag unter dem Logo großflächig in gelb – mit zahlreichen Stories zur Tour. Auf Facebook sammelte das Medium bereits am Freitag, als Bernal das gelbe Trikot übernahm, über 100.000 Likes & Co. mit einem Video-Post ein – das Video erreichte zudem über 1,1 Mio. Views. Ebenfalls stark in Kolumbien: Noticias Caracol mit 98.000 Facebook-Interaktionen, Win Sports TV mit 82.000 und blu radio mit 73.000.