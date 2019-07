Hörfunk-Werbemarkt: Radio-Kombi Baden-Württemberg überholt Radio NRW, Klassik Radio größter Gewinner

Von

938,8 Mio. Euro setzten die von Nielsen ausgewerteten Radio-Anbieter im ersten Halbjahr um. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum (930,3 Mio.) entspricht das einem zarten Plus von 0,9%. Im Vergleich zu den anderen klassischen Mediengattungen entwickelte sich das Radio damit gut. So verlor das Fernsehen 1,3% seines Brutto-Werbeumsatzes, die Zeitungen 1,7% und die Publikums- und Fachzeitschriften 3,5% und 3,6%. Lediglich Desktop- und Mobile-Werbung im Internet, sowie Out-of-Home-Reklame legten wie das Radio zu.

Der Blick auf die größten Anbieter zeigt im Vergleich zum Vorjahr eine neue Nummer 1: Durch ein 9,0%-Plus zog die Radio-Kombi Baden-Württemberg knapp an Radio NRW vorbei, das 1,4% einbüßte. Auf den Rängen 3 bis 5 folgen der Verlierer Antenne Bayern, der Gewinner Hit Radio FFH und der deutliche Verlierer WDR 2. Sogar mehr als 10% hinzu gewann in der Top Ten Bayern 3, mehr als 10% verloren haben hingegen 1Live und NDR 2.

Abseits der Top 10 legten einige Anbieter sogar um 30% und mehr zu: Allen voran das Klassik Radio, das sich um 36,7% steigerte und nun auf Platz 13 liegt. Das Plus von 5,49 Mio. Euro ist absolut gesehen der größte Zuwachs aller von Nielsen ausgewerteten Radio-Anbieter. Radio 21 aus Niedersachsen gewann 44,8% hinzu und verbessert sich passenderweise auf Platz 21, die Rheinland-Kombi Köln gewann dahinter 36,2%. Sogar bei 71,2% liegt das Plus von Radio Bob! aus Hessen, der Sender macht einen deutlichen Sprung auf Rang 28.

Verlierer mit einem Minus von mehr als 10% gibt es auf den Rängen 11 bis 50 nur zwei: Radio FFN mit einem Verlust von 13,5% des Vorjahres-Brutto-Umsatzes, sowie Star FM 87.9 aus Berlin mit einem von 19,7%.

Brutto-Werbeumsätze der Radio-Sender 2019

Umsatz brutto Jan.-Jun.* 2019. vs. 2018 absolut 2019. vs. 2018 in % 1 Radio-Kombi Baden-Württemberg 61,81 5,10 9,0% 2 Radio NRW 61,56 -0,89 -1,4% 3 Antenne Bayern 51,63 -1,53 -2,9% 4 Hit Radio FFH 35,93 1,35 3,9% 5 WDR 2 28,81 -2,95 -9,3% 6 Bayern 3 27,94 2,56 10,1% 7 1Live 27,47 -5,90 -17,7% 8 Radio Hamburg 23,30 0,17 0,7% 9 Bayern Funkpaket 22,48 -0,15 -0,7% 10 NDR 2 22,34 -2,50 -10,1% 11 Radio FFN 21,18 -3,30 -13,5% 12 SWR3 20,95 0,24 1,1% 13 Klassik Radio National 20,46 5,49 36,7% 14 Radio Schlewsig-Holstein 20,01 0,66 3,4% 15 Antenne Niedersachsen 19,98 0,71 3,7% 16 Big FM Hot Music Radio 18,49 -1,48 -7,4% 17 RPR1. 18,40 -0,31 -1,6% 18 Bayern 1 17,82 -0,59 -3,2% 19 Lokalfunk Kombi Westfalen 17,21 -0,18 -1,0% 20 BB Radio 17,08 0,56 3,4% 21 Radio 21 16,94 5,24 44,8% 22 Rheinland Kombi Köln 16,26 4,32 36,2% 23 104.6 RTL 16,20 0,92 6,0% 24 Radio SAW 15,79 -0,74 -4,5% 25 Radio PSR 14,16 -0,59 -4,0% 26 Westfunk Kombi Ruhr 13,86 -0,87 -5,9% 27 Funk-Kombi West 13,12 0,28 2,2% 28 Radio Bob! 12,12 5,04 71,2% 29 Jam FM New Music Radio 12,10 1,78 17,3% 30 mdr 1 11,48 -0,78 -6,4% 31 Berliner Rundfunk 91!4 11,15 -0,75 -6,3% 32 Antenne Thüringen 10,64 0,59 5,9% 33 89.0 RTL 10,57 -0,28 -2,0% 34 hr3 10,40 -0,71 -6,4% 35 Planet Radio 9,97 -0,14 -1,4% 36 RTL Radio 9,40 1,43 17,9% 37 94'3 rs2 9,38 0,00 0,0% 38 105,5 Spreeradio 8,72 0,74 9,3% 39 SWR1 BW 8,38 -0,56 -6,3% 40 mdr Jump 8,08 -0,78 -8,8% 41 Antenne Mecklenburg-Vorpommern 7,88 1,01 14,7% 42 R.SA 7,71 -0,68 -8,1% 43 Star FM 87.9 7,16 -1,75 -19,7% 44 98.8 Kiss FM 6,41 -0,38 -5,6% 45 Radio Brocken 6,35 0,29 4,8% 46 Radio Bob! Rockt SH 6,29 0,94 17,5% 47 Energy Berlin 6,17 -0,31 -4,7% 48 Rockland Radio 5,72 -0,59 -9,4% 49 Energy Sachsen 5,67 0,14 2,6% 50 Rock Antenne Hamburg 5,61 0,88 18,7%

*Brutto-Werbeumsatz in Mio. Euro // Daten-Quelle: Nielsen



Die Branchen, die dem Radio den größten Brutto-Werbeumsatz bescheren, bleiben der Lebensmitteleinzelhandel mit einem Marktanteil von 17,0%, der Handel für Möbel und Einrichtung mit 9,1% und die PKW-Branche mit 8,1%. Auf den ersten fünf Plätzen der Unternehmen, die das meiste Geld im Radio lassen, finden sich fünf Lebensmitteleinzelhändler: Lidl, Kaufland, Aldi, Penny und Rewe. Dahinter folgt dann die Media-Saturn-Holding.

Wie immer muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich bei den Nielsen-Zahlen um Brutto-Umsätze handelt. Eventuelle Rabatte und Austauschgeschäfte werden in diesen Zahlen nicht als solche, sondern als komplett nach Preisliste bezahlte Werbung gewertet. Über tatsächliche Umsätze geben die Nielsen-Zahlen also keine Auskunft. Ein wichtiges Indiz für die Entwicklung der einzelnen Anbieter, Branchen und Segmente und den Werbedruck sind sie dennoch.

