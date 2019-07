Burdas “Instyle” bringt Ableger “Instyle Mini & Me” für “modeinteressierte Mamas”

Burdas "Instyle" erweitert die Markenfamilie um ein neues Magazin: "Instyle Mini & Me" richtet sich an modeinteressierte Mamas und Mamas in spe und erscheint erstmal am 16. Oktober. Das Heft ist dann drei Monate im Handel, die Auflage beträgt 80.000 Exemplare.

Manuela Kampp-Wirtz, CEO BurdaStyle: “Der Launch von ‘Instyle Mini & Me’ passt perfekt in die Strategie, unsere starken Marken weiter auszubauen. Mit den Magazinen, den digitalen Kanälen, E-Commerce und Live-Erlebnissen wie der ‘Instyle Lounge’ schaffen wir zahlreiche Anlässe für den Konsumenten, um mit unseren Marken in Berührung zu kommen.“

So soll es flankierend zum Magazin eine eigene “Instyle Mini & Me” Kollektion sowie eine “Instyle Mini & Me” Lounge in München mit Partnern aus Fashion, Beauty und Lifestyle sowie Influencern geben kündigt Elfi Langefeld, Managing Director BurdaStyle Luxury, an.

Kerstin Weng, “Instyle”-Chefredakteurin und seit kurzem selbst Mutter sagt: “Es ist durchaus eine Herausforderung, diese Zeit modisch zu bewältigen. Aber es geht! Auch für meine Tochter suchte ich nach Outfits, die kindgerecht sind, aber dabei cool aussehen. All das steckt jetzt in ‘Instyle Mini & Me‘. Außerdem haben wir zahlreiche Tipps und Anregungen aus den Bereichen Beauty und Lifestyle gesammelt und werden so zur Inspirationsquelle für trendbegeisterte Mütter und Bald-Mütter.”

Anzeige

Der Heftumfang beträgt 100 Seiten. “Instyle Mini & Me” ist neben “Instyle Men” und “Instyle Beauty” die dritte Line Extension von “Instyle“. Das Heft erscheint zum Preis von 4,30 Euro und ist drei Monate im Handel erhältlich. Die Druckauflage beträgt 80.000 Stück. Auch digital findet “Instyle Mini & Me” statt, als eigener Channel auf der Startseite von Instyle.de.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.