L‘Oréal: Philipp Markmann steigt zum Marketingchef in Westeuropa auf

Veränderungen im Führungsteam des Kosmetikkonzerns L‘Oréal: Philipp Markmann, Chief Marketing Officer von L‘Oréal Deutschland, übernimmt ab Oktober 2019 die Funktion des Chief Marketing Officer Westeuropa. An seine Position rückt Laurence Pardieu-Duthil, bisher Geschäftsführerin für den Bereich Apothekenkosmetik. Zudem wird eine neue Stelle geschaffen.

Markmann wird sich als Marketing-Chef für Westeuropa insbesondere um den Ausbau des E-Commerce-Bereichs kümmern, sagt Wioletta Rosolowska, Geschäftsführerin von L’Oréal Deutschland. Der Manager kam 2006 zur Unternehmensgruppe und hat seither in unterschiedlichen Positionen im Marketing von Garnier Deutschland und im internationalen Marketing von Maybelline New York gearbeitet. Anfang 2017 übernahm er die Rolle des Chief Marketing Officer in Deutschland.

Diese Rolle wird ab Oktober Laurence Pardieu-Duthil übernehmen, die bisher den Geschäftsbereich Apothekenkosmetik bei L‘Oréal verantwortete. Darüber hinaus wird das Unternehmen die neue Stelle des Chief Sustainability Officers schaffen, um den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Pardieu-Duthil wird diesen Job ebenfalls bekommen. Die gebürtige Französin arbeitet seit 26 Jahren bei dem Kosmetikhersteller und war dort bereits zehn Jahre lang in unterschiedlichen Positionen im Marketing tätig.

rt

