Deloitte-Studie: VoD-Dienste erreichen ihren Zenit – der Übergang vom linearen TV ist aber moderat

60 Prozent der Deutschen nutzen sogenannte VoD-Dienste, bei denen sich im Gegensatz zum linearen Fernsehen die Sendungen jederzeit abrufen lassen. In den vergangenen beiden Jahren ist der Anteil der VoD-Nutzer an der Gesamtbevölkerung nur noch um fünf Prozent gestiegen – trotz neuer Angebote wie DAZN oder dem Eurosport Player. Zum Vergleich: In den zwei Jahren davor lag die Wachstumsrate noch bei 21 Prozent.

Die Wirtschaftsberater von Deloitte, die für die Studie rund 2.000 deutsche Konsumenten befragt haben, ziehen daraus nur einen Schluss: Die Zeiten des großen Wachstums von VoD-Diensten sind vorbei, ihr Zenit ist langsam erreicht.

Ein Blick auf die einzelnen Altersgruppen liefert eine Erklärung dafür. Bei Konsumenten unter 35 Jahren ist Video-on-Demand weitgehend Mainstream. 89 Prozent der 19- bis 24 Jährigen nutzen solche Dienste zum Beispiel. Hier ist kaum noch Platz für Wachstum. Anders bei den älteren Mediennutzern: Mangels ansprechender Inhalte sind in diesem Segment kaum neue Nutzer hinzugekommen. Bei den 55- bis 64-Jährigen liegt der VoD-Anteil gerade einmal bei 42 Prozent.

Mehrheit schaut noch linear

Während der Anteil kaum wächst, steigt die Nutzungsintensität von Netflix & Co. jedoch an. 32 Prozent der Befragten und damit mehr als die Hälfte der VoD-Nutzer geben an, mehr davon zu schauen als noch vor einem Jahr.

Dem linearen TV schadet das aber nur leicht. Altersübergreifend schauen 16 Prozent der Deutschen überwiegend nicht-linear, vor allem jüngere Nutzer. Vor zwei Jahren lag der Anteil noch bei 13 Prozent. Die Verschiebung vom linearen TV hin zum non-linearen ist daher moderater als man angesichts der Wachstumsraten der Streamingdienste annehmen könnte. Für Zuschauer gebe es beim Video-Konsum kein “entweder/oder“, erläutern die Macher der Studie. Sie bedienten sich gezielt aus dem vielfältigen Bewegtbild-Angebot und schätzten große Blockbuster-Serien von Netflix & Co. ebenso wie Live-Events im klassischen TV-Programm.

