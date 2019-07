Amazon legt Quartalszahlen vor: Hohe Kosten für 24-Stunden-Zustellung bremsen die Profite

Nach vier Quartalen mit Rekordgewinn in Folge ist die Serie des weltgrößten Online-Händlers Amazon gerissen. Der Konzern nimmt hohe Kosten in Kauf, um die großen Versprechen von Chef Jeff Bezos zu erfüllen. U.a. arbeitet der Konzern an einer 24-Stunden-Zustellung. Dadurch fällt der Profit schmaler als erwartet aus.