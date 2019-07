trending: Das Sommerloch und die Hitze, Rutger Hauer, Robert Mueller

#trending // Rutger Hauer

Der Tod des Schauspielers Rutger Hauer sorgte international für viele Reaktionen. Allein Variety erzielte mit der Meldung “Rutger Hauer Dead: ‘Blade Runner’ Co-Star Was 75” eindrucksvolle 785.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter. Die BBC kam mit “Rutger Hauer: Blade Runner actor dies aged 75” auf 191.000.

Unter den Gedenk-Posts von Hauers Film-Kollegen stach der Tweet von Regisseur Guillermo del Toro heraus, der 39.500 Likes und Retweets bekam: “RIP the great Rutger Hauer: an intense, deep, genuine and magnetic actor that brought truth, power and beauty to his films. My personal favorites: Flesh + Blood, Eureka, The Hitcher, Blade Runner, Ladyhawke and Blind Fury.”