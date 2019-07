Pay-TV-Anbieter in Deutschland verbuchten 2018 Umsatzsteigerungen von 14 Prozent

Die Werbeeinnahmen der Fernsehsender sind weiter unter Druck – aber Pay-TV läuft gut. Wie der Verband Privater Medien (Vaunet) am Donnerstag in München mitteilte, stiegen die Pay-TV- und Video-on-Demand-Umsätze in Deutschland, Österreich und der Schweiz im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf 4 Milliarden Euro.