Halbjahresbilanz TV-Werbemarkt: Sat.1 verliert 7,4% Brutto-Umsatz, Nitro, TLC, RTLplus und MTV dick im Plus

Von

Mit 1,435 Mrd. Euro bleibt RTL die klare Nummer 1 des deutschen Fernsehens in Sachen Brutto-Werbeumsatz. Laut Nielsen entspricht das allerdings einem Minus von 1,1%. ProSieben macht dahinter etwas Boden gut, liegt mit 1,064 Mrd. nur 0,1% unter dem Vorjahr. Größter Verlierer unter den drei großen Privatsendern: Sat.1 mit einem Brutto-Umsatz.-Verlust von 7,4%.

Auf den Rängen 4 bis 10 geht es auch für RTL II deutlich nach unten, Das Erste und das ZDF liegen wenig überraschend auch deutlich unter dem Vorjahr: 2018 hatte die Fußball-WM die Juni-Zahlen schon deutlich beeinflusst – Zusatz-Umsätze, die es 2019 nicht gibt. Über 2018 lagen unter den zehn größten Sendern kabel eins und DMAX.

Weiter hinten gibt es zahlreiche Kanäle, die sogar 15% und mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zulegen konnten: Nitro, TLC, RTLplus, MTV, Servus TV Deutschland, kabel eins Doku und Sky Sport News. Deutliche Verluste gab es abseits der Top Ten noch für Welt, Eurosport und nickelodeon.

Nielsen: TV-Sender nach Brutto-Werbeumsatz 2019

Umsatz brutto Jan.-Juni vs. 2018 absolut vs. 2018 in % 1 RTL 1.435,28 -16,21 -1,1 2 ProSieben 1.063,82 -1,42 -0,1 3 Sat.1 899,44 -71,52 -7,4 4 Vox 675,40 -2,81 -0,4 5 kabel eins 506,12 19,71 4,1 6 RTL II 463,41 -26,25 -5,4 7 DMAX 197,02 0,40 0,2 8 sport1 168,91 -6,95 -3,9 9 Das Erste 148,90 -22,25 -13,0 10 ZDF 148,00 -15,79 -9,6 11 Tele 5 141,30 12,74 9,9 12 Super RTL 131,59 9,66 7,9 13 sixx 124,37 2,18 1,8 14 Welt 104,55 -16,04 -13,3 15 Nitro 97,86 12,93 15,2 16 ProSieben Maxx 90,31 -9,02 -9,1 17 Comedy Central 81,81 -2,25 -2,7 18 Disney Channel 79,45 5,23 7,0 19 Sat.1 Gold 71,76 -0,79 -1,1 20 TLC 71,72 13,79 23,8 21 ntv 67,31 -3,59 -5,1 22 RTLplus 37,05 11,05 42,5 23 Eurosport 32,66 -3,99 -10,9 24 MTV 27,40 17,02 164,1 25 Servus TV Deutschland 26,80 4,34 19,3 26 kabel eins Doku 18,94 9,22 94,9 27 Sky Sport News 17,61 4,30 32,3 28 Nickelodeon 17,44 -6,52 -27,2

*Brutto-Werbeumsatz in Mio. Euro // Daten-Quelle: Nielsen, TV-Sender / Tabelle: MEEDIA



Umsatzstärkster Vermarkter bleibt auch mit den Sat.1-Verlusten SevenOneMedia: Mit 2,775 Mrd. Euro liegt man weiterhin komfortabel vor den RTL-Sendern, bzw. IP Deutschland mit 2,444 Mrd. Euro. El Cartel Media, Discovery Networks und Visoon video impact komplettieren die Top 5.

Nielsen: TV-Vermarkter nach Brutto-Werbeumsatz 2019

Umsatz brutto Jan.-Juni vs. 2018 absolut vs. 2018 in % 1 SevenOne Media 2.774,76 -51,64 -1,8 2 IP Deutschland 2.444,50 11,01 0,5 3 El Cartel Media 463,41 -26,25 -5,4 4 Discovery Networks 301,40 10,20 3,5 5 Visoon video impact 231,20 -7,79 -3,3

*Brutto-Werbeumsatz in Mio. Euro // Daten-Quelle: Nielsen, TV-Sender / Tabelle: MEEDIA



Wie immer muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich bei den Nielsen-Zahlen um Brutto-Umsätze handelt. Eventuelle Rabatte und Austauschgeschäfte werden in diesen Zahlen nicht als solche, sondern als komplett nach Preisliste bezahlte Werbung gewertet. Über tatsächliche Umsätze geben die Nielsen-Zahlen also keine Auskunft. Ein wichtiges Indiz für die Entwicklung der einzelnen Anbieter, Branchen und Segmente und den Werbedruck sind sie dennoch.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.