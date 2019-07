“Die Höhle der Löwen” geht bei Vox im September weiter – mit neuem Investor

Die 6. Staffel von "Die Höhle der Löwen" steht in den Startlöchern: Vox hat nun mitgeteilt, dass die Gründer-Show am 3. September weitergehen wird. Am Konzept wird sich freilich nichts ändern, lediglich die Investorengruppe um Frank Thelen, Judith Williams und Co. wird um einen neuen Investor vergrößert.