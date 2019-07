Zeitschriften-MA: “TV direkt”, “kicker” und “stern” verlieren hunderttausende Leser, “Chefkoch Magazin” und “Glamour” wachsen gegen den Trend

Von

Reichweitenstärkste Zeitschrift Deutschlands bleibt laut ma Pressemedien II die “ADAC Motorwelt”: 13,03 Mio. Menschen lesen Sie pro Ausgabe – ein Plus von 0,6%. Im kommenden Jahr wird das Magazin aber automatisch Reichweite verlieren, da es seinen Vertrieb komplett umstellt, nicht mehr an die Mitglieder geschickt wird und eine deutlich geringere Auflage bekommt. Populärste auch im Einzelhandel erhältliche Zeitschrift ist die “Bild am Sonntag” mit einer Reichweite von 7,17 Mio. Lesern pro Ausgabe. Sie büßte allerdings 360.000 bzw. 4,8% ein.

Auch die meisten anderen Top-Ten-Titel verloren Reichweite: “Der Spiegel” verabschiedete laut ma 350.000 Leser, der “stern” 460.000, “tv14” 250.000, die “Bunte” 270.000, usw. Einzige Gewinner unter den zehn Top-Titeln neben der “ADAC Motorwelt”: TV-Supplement “prisma” und “TV Movie”.

Blickt man auf die Top 50 so zeigen sich abseits der Top Ten sogar diverse Verlierer, die 10% und mehr ihrer Reichweite einbüßten. Die “Hörzu” beispielsweise verlor 430.000 Leser, bzw. 10,6%, “Schöner Wohnen” und “Für Sie” kamen auf ein ähnliches Minus von 10,5% und 10,4%. Die “Funk Uhr” büßte 11,9% ein, die “Fernsehwoche” 13,4%, “Das neue Blatt” 14,3%, “auf einen Blick” 15,3% und die “Superillu” 16,1%. Die heftigsten prozentualen Verluste innerhalb der Top 50 müssen der Montags-“kicker” und “TV direkt” verkraften: die Fußball-Zeitschrift büßte dramatische 20,3% ein, die Programmzeitschrift sogar 24,9%.

Abseits der Top 50 ging es für “mach mal Pause” (30,2%), “Alles für die Frau” (30,0%), “von Frau zu Frau” (34,0%), “Frau von heute” (33,3%) und vor allem die “Audio Video Foto Bild” (37,8%) sogar um 30% und mehr herab.

Gegen den Trend gewachsen sind innerhalb der Top 50 neben den drei erwähnten Top-Ten-Titeln noch neun weitere Zeitschriften, vor allem für “Glamour” (14,0%), “essen&trinken” (7,9%) und “National Geographic Deutschland” (5,4%) ging es prozentual gesehen deutlich nach oben. Insgesamt 15 der 148 ausgewiesenen Zeitschriften gewannen sogar mehr als 10% bei ihrer Reichweite dazu, die größten prozentualen Aufsteiger heißen dabei “Chefkoch Magazin” (27,4%), “Donna” (26,5%), “Living at Home” (19,6%), “Vital” (16,1%) und “11 Freunde” (16,0%).

ma 2019 Pressemedien II: Die Top 50 der Zeitschriften

RW in Mio. 2019-II vs. 2019-I 1 ADAC Motorwelt 13,03 0,08 0,6% 2 Bild am Sonntag 7,17 -0,36 -4,8% 3 prisma 5,58 0,01 0,2% 4 TV Movie 5,32 0,12 2,3% 5 Der Spiegel 5,29 -0,35 -6,2% 6 stern 5,29 -0,46 -8,0% 7 tv14 5,00 -0,25 -4,8% 8 Bild der Frau 4,81 -0,02 -0,4% 9 Sport Bild 4,08 -0,09 -2,2% 10 Bunte 3,88 -0,27 -6,5% 11 Focus 3,63 -0,27 -6,9% 12 Hörzu 3,63 -0,43 -10,6% 13 TV Spielfilm 3,62 -0,29 -7,4% 14 TV Digital 3,43 -0,21 -5,8% 15 Gala 2,70 0,00 0,0% 16 tv Hören und Sehen 2,46 -0,25 -9,2% 17 Geo 2,44 -0,05 -2,0% 18 Auto Bild 2,40 -0,04 -1,6% 19 Brigitte 2,38 -0,06 -2,5% 20 tina 2,31 -0,25 -9,8% 21 Mein schöner Garten 1,88 0,03 1,6% 22 Superillu 1,88 -0,36 -16,1% 23 kicker-sportmagazin (Montagsausgabe) 1,88 -0,48 -20,3% 24 auto motor und sport 1,86 -0,04 -2,1% 25 auf einen Blick 1,83 -0,33 -15,3% 26 die aktuelle 1,82 0,04 2,2% 27 Freizeit Revue 1,82 -0,12 -6,2% 28 Neue Post 1,79 -0,19 -9,6% 29 Computer Bild 1,62 0,07 4,5% 30 freundin 1,60 -0,01 -0,6% 31 TV Tody 1,55 -0,10 -6,1% 32 TV direkt 1,54 -0,51 -24,9% 33 Chip 1,52 -0,02 -1,3% 34 Schöner Wohnen 1,45 -0,17 -10,5% 35 Fernsehwoche 1,42 -0,22 -13,4% 36 National Geographic Deutschland 1,36 0,07 5,4% 37 Für Sie 1,29 -0,15 -10,4% 38 Das Goldene Blatt 1,28 -0,09 -6,6% 39 Cosmopolitan 1,26 -0,09 -6,7% 40 essen&trinken 1,23 0,09 7,9% 41 Glamour 1,22 0,15 14,0% 42 Öko-Test 1,20 -0,03 -2,4% 43 Das neue Blatt 1,20 -0,20 -14,3% 44 Welt der Wunder 1,18 -0,09 -7,1% 45 Funk Uhr 1,18 -0,16 -11,9% 46 Fit For Fun 1,13 -0,04 -3,4% 47 InStyle 1,12 0,02 1,8% 48 Frau im Spiegel 1,12 -0,08 -6,7% 49 tv pur 1,10 -0,05 -4,3% 50 Vogue 1,02 0,06 6,3%

Quelle: ma 2019 Pressemedien II / Tabelle: MEEDIA



Nach absoluten Zahlen heißen die drei größten Gewinner der ma Pressmedien II im Zeitschriften-Segment “Chefkoch”, “Glamour”, “TV Movie” und “11 Freunde”. Sie gewannen 120.000 bis 170.000 neue Leser hinzu.

ma 2019 Pressemedien II: Die Top-10-Aufsteiger nach Reichweite Anzeige

RW in Mio. 2019-II vs. 2019-I 1 Chefkoch Magazin 0,79 0,17 27,4% 2 Glamour 1,22 0,15 14,0% 3 TV Movie 5,32 0,12 2,3% 4 11 Freunde 0,87 0,12 16,0% 5 Vital 0,72 0,10 16,1% 6 essen&trinken 1,23 0,09 7,9% 7 Living at Home 0,55 0,09 19,6% 8 Donna 0,43 0,09 26,5% 9 ADAC Motorwelt 13,03 0,08 0,6% 10 Computer Bild 1,62 0,07 4,5%

Quelle: ma 2019 Pressemedien II / Tabelle: MEEDIA



Das Ranking der größten Verlierer führt nach absoluten Leserzahlen “TV direkt” mit einem heftigen Verlust von 510.000 Lesern pro Ausgabe an. Dahinter folgen der Montags-“kicker”, der “stern” und die “Hörzu”.

ma 2019 Pressemedien I: Die Flop-10-Absteiger nach Reichweite

RW in Mio. 2019-II vs. 2019-I 1 TV direkt 1,54 -0,51 -24,9% 2 kicker-sportmagazin (Montagsausgabe) 1,88 -0,48 -20,3% 3 stern 5,29 -0,46 -8,0% 4 Hörzu 3,63 -0,43 -10,6% 5 Bild am Sonntag 7,17 -0,36 -4,8% 6 Superillu 1,88 -0,36 -16,1% 7 Der Spiegel 5,29 -0,35 -6,2% 8 auf einen Blick 1,83 -0,33 -15,3% 9 TV Spielfilm 3,62 -0,29 -7,4% 10 Petra 0,85 -0,29 -25,4%

Quelle: ma 2019 Pressemedien II / Tabelle: MEEDIA



Hinweis: Die Reichweiten-Zahlen der Tages- und Wochenzeitungen finden Sie in einer gesonderten MA-Analyse an dieser Stelle.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.