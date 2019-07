#trending // Jared O’Mara und eine spektakuläre Kündigung auf Twitter Der zweite britische Politiker, der am Dienstag in die Social-Media-Schlagzeilen geriet, heißt Jared O’Mara, der ursprünglich für die Labour Party in das Unterhaus kam, inzwischen aber als unabhängiger Abgeordneter arbeitet. O’Mara war des Öfteren in den Schlagzeilen – mehr dazu in diesem BBC-Video. Auf O’Maras Twitter-Account tat sich am Dienstagabend Erstaunliches: Offenbar hat derjenige, der für die Kommunikation in seinem Team verantwortlich ist, nach eigener Angabe Gareth Arnold, sehr öffentlichkeitswirksam hingeschmissen. Er schreibt: “Comms Team signing off… forever: Jared, you are the most disgustingly morally bankrupt person I have ever had the displeasure of working with. You do not care about your constituents. You do not care about anyone but yourself” und “I cannot and will not defend you and your vile, inexcusable contempt for the people who voted you in. You selfish, degenerate prick” und einiges mehr. Die Reihe von Tweets endet mit: “Consider this my resignation. Thanks Gareth Arnold”. Der erste Tweet lag um Mitternacht – nach nur drei Stunden – schon bei über 41.000 Likes und Retweets. Sollten die Tweets in der Zwischenzeit gelöscht sein, dürften sie an dieser Stelle noch einsehbar sein. Eine Reihe von Medien – von der BBC über den Independent bis zum Express und Mail Online berichteten am späten Abend über die Tweets, erreichten O’Mara und Arnold aber bis in die Nacht hinein nicht, um die Story zu verifizieren. Sollte die Story stimmen, derjenige, der die Tweets auf dem O’Mara-Account veröffentlichte, also tatsächlich ein Mitarbeiter des Politikers gewesen sein, dann dürfte das eine der spektakulärsten Kündigungen überhaupt gewesen sein. Comms Team signing off… forever: Jared, you are the most disgustingly morally bankrupt person I have ever had the displeasure of working with. You do not care about your constituents. You do not care about anyone but yourself. — Jared O’Mara (@jaredomaramp) July 23, 2019