#trending // Indiens Mond-Mission

Pünktlich zum 50. Jahrestag der ersten Landung von Menschen auf dem Mond sorgt Indien mit seiner zweiten Mondmission für Aufmerksamkeit. Chandrayaan-2, so der Name der Sonde, die am Montag ins All geschossen wurde, soll in der Nähe des Mond-Südpols landen. Die BBC sammelte mit dem Artikel “India launches second Moon mission” 66.000 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein.

Der indische Premierminister Narendra Modi kam mit einem Foto, auf dem er den Start der Mission auf einem Fernseher verfolgt und den Worten “Special moments that will be etched in the annals of our glorious history! The launch of #Chandrayaan2 illustrates the prowess of our scientists and the determination of 130 crore Indians to scale new frontiers of science. Every Indian is immensely proud today!” auf Facebook sogar auf 347.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare.