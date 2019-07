“Bauer sucht Frau International” endet mit Zuschauer-Verlusten, ARD punktet mit “Plötzlich Papa” bei Jung und Alt

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. “Bauer sucht Frau International” endet mit Verlusten

920.000 14- bis 49-Jährige haben am Montagabend die vorerst letzte Folge von “Bauer sucht Frau International” bei RTL geschaut, der Marktanteil lag bei 13,0%. Keine schlechten Zahlen – der 12-Monats-Durchschnitt von RTL liegt bei 11,7% – doch im Vergleich zu den Vorwochen sind sie ein klarer Rückschritt. So sahen vor drei Wochen noch 1,28 Mio. zu, der Marktanteil lag bei tollen 16,7%. Über 15,4% und 13,5% ging es danach aber auf 13,0% herab. Ähnlich im Gesamtpublikum: Aus 15,1% und 15,2% am 1. und 8. Juli wurden danach 14,1% und nun 13,3%. 3,37 Mio. sahen das Finale. Dennoch sind gerade hier die 13,3% natürlich weiter ein toller Erfolg, denn das RTL-Normalniveau liegt im Gesamtpublikum nur noch bei 8,4%. Eine zweite Staffel ist daher bereits beauftragt.

2. Das Erste punktet mit “Plötzlich Papa” bei Jung und Alt – trotz Gesamtpublikums-Niederlage gegen das ZDF

Im Ersten lief um 20.15 Uhr die Free-TV-Premiere der französischen Komödie “Plötzlich Papa” mit dem “Ziemlich beste Freunde”-Star Omar Sy. In deutschen Kinos sahen den Film Anfang 2017 immerhin rund 967.000 Leute, im Ersten kamen nun 3,43 Mio. Fernseh-Zuschauer hinzu. Der Marktanteil lag damit bei guten 13,4%. Ein klarer Erfolg, auch wenn das ZDF mit seiner Thriller-Wiederholung “Der 7. Tag”, sowie 3,90 Mio. Zuschauern und 15,2% vor der ARD-Komödie lag. Im jungen Publikum hingegen lief es andersherum: “Plötzlich Papa” erzielte hier mit 720.000 14- bis 49-Jährigen einen tollen Marktanteil von 10,3% und musste sich um 20.15 Uhr nur RTL geschlagen geben. “Der 7. Tag” kam hier mit nur 330.000 jungen Zuschauern auf blasse 4,7%.

3. Alte “Big Bang Theory”-Folgen erst ab 22.10 Uhr erfolgreich, Sat.1-Filme nur im Mittelmaß

Keine übermäßig aufregenden Zahlen erzielten am Abend ProSieben und Sat.1: Bei ProSieben kamen “The Big Bang Theory” mit zwei alten Folgen und “Mom” mit einer neuen zwischen 20.15 Uhr und 21,45 Uhr nur auf schwache Marktanteile von 7,2% bis 7,8% bei den 14- bis 49-Jährigen. Um 21.45 Uhr erzielte eine weitere alte “Big Bang Theory”-Episode dann zumindest solide 10,0%, gut lief es aber erst um 22.10 Uhr und 22.40 Uhr mit 12,9% und 14,1%. Auch “The Orville” übersprang das ProSieben-Normalniveau um 23.10 Uhr mit 10,9%. Im Sender-eigenen Mittelmaß landete Sat.1 mit den beiden Filmen “Buddy” und “vincent will meer”: 540.000 und 420.000 junge Zuschauer entsprachen 7,7% und 8,1%.

4. Vox erfolgreich mit “Hot oder Schrott”, kabel eins mit “Beverly Hills Cop II”

Über dem Soll landeten um 20.15 Uhr auch Vox und kabel eins. Vox lockte 540.000 14- bis 49-Jährige mit “Hot oder Schrott – Die Allestester”, der Marktanteil lag damit bei 7,8%. Bei kabel eins sammelte der Klassiker “Beverly Hills Cop II” 430.000 junge Zuschauer ein – 6,3%. “Passagier 57” erreichte im Anschluss noch ordentliche 5,7%, während Vox um 22.10 Uhr mit “Endlich kapiert?!” auf schwache 4,6% fiel. RTL II erreichte mit “F4lkenb3rg” um 20.15 Uhr schwache 4,2%. um 21.15 Uhr noch schwächere 3,2%. Ein Erfolg wird die Serie nicht mehr.

5. Super RTL mit “On the Case” stundenlang über 3%, zdf_neo triumphiert mit “Barnaby”

Starke Zahlen erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen am Abend auch Super RTL: Vier Folgen “On the Case – Unter Mordverdacht” lockten zwischen 20.15 Uhr und Mitternacht 180.000 bis 220.000 junge Zuschauer an, die Marktanteile lagen bei 3,3%, 3,0%, 3,4% und 4,5%. Im Gesamtpublikum tat sich erneut die zdf_neo-Reihe “Inspector Barnaby” hervor: 1,73 Mio. und 1,76 Mio. sahen um 20.15 Uhr und 21.50 Uhr zu – herausragende Marktanteile von 6,8% und 8,7%.

