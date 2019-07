Abschied von McDonald’s: globale Marketingchefin Silvia Lagnado verlässt die Fast-Food-Kette

Silvia Lagnado, Marketingchefin von McDonald’s, wird die Fast-Food-Kette im Oktober verlassen. Danach, so berichtet es der Branchendienst “AdAge”, plant das Unternehmen ohne einen globalen Chief Marketing Officer.

Lagnados Abschied sei am Montagmorgen von CEO Steve Easterbrook in einer Nachricht an die McDonald’s Mitarbeiter verkündet worden. Sie glaube, dass es nun die richtige Zeit sei, heißt in dem Schreiben, neue Herausforderungen zu suchen.

Lagnado verbrachte den größten Teils ihres Berufslebens bei Unilever. Dort machte sie sich vor allem durch die mehrfach ausgezeichnete Dove-Kampagne “Real Beauty” einen Namen. Im Jahr 2010 wechselte sie nach London zu Bacardi Global Brands. Seit 2015 ist sie bei McDonald’s für das weltweite Brand Management zuständig, darunter Marketing, Speiseangebot sowie Consumer Insights.

Die Verantwortlichen bei McDonald’s haben sich zudem entschieden, keine Nachfolge für den Posten als Marketingchefin zu benennen. Stattdessen rücken Colin Mitchell und Bob Rupczynski in die neu geschaffene Positionen Senior Vice Presidents Marketing auf.

