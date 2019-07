Wavemaker: Sabine Lipken wird im August Chief Solution Officer

Die Mediaagentur Wavemaker ernennt Sabine Lipken zum ersten Chief Solution Officer. Ab August wird sie für Produktentwicklung, Neuerungen im Bereich Programmatic TV und den Ausbau des Precision Marketings verantwortlich sein. Die 51-Jährige ist seit über 21 Jahren in dem Unternehmen tätig.

Mit der neu geschaffenen Position des Chief Solution Officers will die Mediaagentur die Entwicklung neuer Produkte und Services vorantreiben. Dafür sucht sie sich mit Sabine Lipken eine Erfahrene aus den eigenen Reihen. Über 21 Jahre ist die gelernte Kommunikationswissenschaftlerin und Betriebswirtin bei Wavemaker bzw. den Vorgängeragenturen Mediaedga CIA und MEC tätig. Seit 2011 verantwortet Lipken als Managing Partner das TV Geschäft. Sie betreute zudem Kunden wie Vodafone, Mondelez, Chanel, Huawei, Bitburger und Kaufland.

Ab August wird Lipken als Chief Solution Officer direkt an Lucas Brinkmann berichten, dem CEO bei Wavemaker im DACH-Bereich. “Ich freue mich sehr darauf, mein Wissen – nun aufbauend auf dem Dreiklang Media, Content, Technology – in konkrete Lösungen für unsere Kunden zu übersetzen”, wird Lipken in einer Mitteilung zitiert.

