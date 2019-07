#trending // Marvel: Rekorde und Zukunft Diverse Stories rund um das Marvel-Universum haben in den USA Spitzenplätze bei den erfolgreichsten journalistischen Artikeln nach Social-Media-Interaktionen erobert. Die eine News ist der Erfolg von “Avengers: Endgame”, dem Kinofilm, der schon vor einem Vierteljahr in die Kinos kam. Noch immer sammelt er aber etwas Geld an den Kinokassen ein, sodass er jetzt den ersten Platz in den Alltime-Umsatz-Charts erklommen hat: Mit 2,79 Mrd. US-Dollar weltweit überholte er den langjährigen Spitzenreiter “Avatar” um erstmal eine halbe Million. Der Hollywood Reporter erreichte mit der News 68.000 Likes & Co., Comicbook.com sogar 98.000. Einschränkend muss aber immer dazu gesagt werden, dass solche Rankings die Inflation ignorieren. Kinotickets werden von Jahr zu Jahr teurer, sodass auch die Umsätze steigen. Box Office Mojo bietet für die US-Umsätze eine inflationsbereinigte Liste an: Ohne Inflationsfaktor liegt “Avengers: Endgame” mit 854,2 Mio. US-Dollar hinter “Star Wars: The Force Awakens” auf Platz 2, mit Inflationsfaktor nur auf Rang 16 – mit riesigem Rückstand auf die tatsächlichen Kino-Giganten “Vom Winde verweht”, “Star Wars”, “The Sound of Music”, “E.T.” und “Titanic”. Die zweite, eher in die Zukunft gerichtete Marvel-News betrifft das Line-Up an Filmen und Serien der kommenden Jahre. Das verkündete das Unternehmen auf der San Diego Comic Con. U.a. stehen Filme wie “Eternals”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Thor: Love and Thunder” und “Blade” auf dem Plan. 9Gag erzielte mit den Details 100.000 Social-Media-Interaktionen, IGN, das den neuen “Blade”-Darsteller Mahershala Ali in den Fokus stellte, kam sogar auf 158.000 Reaktionen.