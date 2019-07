Tolle Quoten für “The Great Wall” und “Hidden Figures”: RTL und Sat.1 punkten mit Free-TV-Premieren

Es lohnt sich, zwischen den vielen Wiederholungen der Ferienzeit auch mal Neues zu zeigen. Die Erfahrung machten am Sonntag RTL und Sat.1: Mit den Spielfilmen "The Great Wall" und "Hidden Figures" erreichten sie Marktanteile von 18,2% und 12,4% bei den 14- bis 49-Jährigen, landeten also deutlich über ihrem Soll. "The Great Wall" schlug auch den "Tatort" deutlich, der sich im Gesamtpublikum aber gegen die 20.15-Uhr-Konkurrenz durchsetzte.