Oliver Wurm und Deutschland Achter bringen olympische Magazin-Trilogie “20.20” auf den Markt

“Dieser Weg umfasst mehr als die Wochen vor dem großen Wettkampf. Dieser Weg dauert viele Jahre, manchmal ein ganzes Leben”, sagen die Macher hinter dem Projekt. Und weiter:”Wir wollen stellvertretend an diesen zwanzig Athletinnen, Athleten und Teams zeigen, was potenzielle deutsche Olympia- und Paralympics-Teilnehmer auf diesem Weg erleben und auf sich nehmen. Weil wir wissen, dass die Vorbereitung lange vor den Spielen beginnt, erscheinen wir mit der ersten Ausgabe bewusst schon am 24. Juli 2019, also exakt ein Jahr vor der Eröffnungsfeier in Tokio.”

Vier Wochen vor den Spielen in Tokio erscheint dann das zweite Heft mit dem leicht abgeänderten Titel “2020!” Die Heft-Fortsetzung erzählt die Geschichten weiter, die in der ersten Ausgabe begonnen wurden. Das dritte und letzte Heft der Reihe entsteht während der Spiele in Tokio und erscheint kurz nach der Abschlussfeier.

Im Heft gibt es Langzeitreportagen (u.a. über den Deutschland-Achter und die Frauen-Staffel), Interviews (u.a. mit Gesa Felicitas Krause, Silvio Heinevetter, Max Hartung, Trixi Worrack & Kristina Vogel) und spezielle Zugänge wie die Judo-Zwillingsschwestern Theresa und Amelie Stoll, von denen sich nur eine für Olympia qualifizieren kann und die sich gegenseitig einen Brief schreiben. Beachvolleyball-Star Laura Ludwig zeigt erstmals das komplette Team hinter ihren Erfolgen. Außerdem enthält das Heft Foto-Shootings, u.a. mit Jacqueline Otchere, Sebastian Brendel und David Behre. Der gesamte Prozess der Heft-Entstehung und die Fortschreibung der Geschichten wird auf Instagram, Facebook und Twitter begleitet.