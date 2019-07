Deutsche Welle beendet “Shababtalk” und gibt Jaafar Abdul Karim eine neue Show

DW-Intendant Peter Limbourg: “Jaafar Abdul Karim wird wie bisher auch kontroverse Themen in der arabischen Welt aufgreifen. Er erreicht ein Millionenpublikum, das ihm vertraut. Diese Menschen wollen zunehmend die politischen und sozialen Verhältnisse in ihren Ländern aktiv mitgestalten. Mit unserem neuen Programm bieten wir eine Plattform für faire und lösungsorientierte Debatten.”

Das Konzept von “JaafarTalk” setzt auf Interaktion zwischen den Gesprächsgästen, die aus verschiedenen Ländern der Region stammen und sehr unterschiedliche Ansichten vertreten. Sowohl das Studiopublikum als auch die Zuschauer stimmen am Ende ab, welcher Gast seine Position besonders überzeugend vorgetragen hat. Die erste Sendung behandelt das Thema polygame Ehen und wird am 30. Juli auf DW Arabia ausgestrahlt.

“Generation “Shababtalk”

Jaafar Abdul Karim: “Mein Team und ich sind begeistert, unsere Reise mit der ‘Shababtalk’-Generation, die mittlerweile erwachsen ist, fortzusetzen. Die arabische Welt erlebt massive gesellschaftliche Veränderungen. Die Menschen sind technologisch offener denn je für Kommunikation, fast alle nutzen Smartphones, Apps und Soziale Medien. Andererseits scheinen viele diskussionsmüde zu sein und sich abzuschotten. Das wollen wir ändern. Wir konfrontieren die Menschen mit der Diversität und Modernität der Region und regen zum Austausch auf Augenhöhe an.”

“JaafarTalk” soll Tabuthemen aufgreifen und nah dran an den Interessen der Menschen in der Region sein. “Wir haben das populäre Format ‘Shababtalk’ acht Jahre nach der Erstausstrahlung weiterentwickelt, um es noch cooler für seine vielen Fans zu machen, im komplett neuen Design und Look. Das Team hat hart dafür gearbeitet und wir alle hoffen, mit JaafarTalk noch mehr Nutzer und Zuschauer zu erreichen”, so DW-Programmdirektorin Gerda Meuer.

Im zweiten Halbjahr 2018 erreichte “Shababtalk” mit all seinen Sendungen auf allen relevanten Social-Media-Plattformen insgesamt rund 215 Millionen Videoabrufe. Mehrere Ausgaben von “Shababtalk” wurden in Deutschland live vor Publikum mit prominenten Gästen aufgezeichnet, beispielweise beim „Tag der offenen Tür der Bundesregierung“ im Auswärtigen Amt, in einer Flüchtlingsunterkunft am Berliner Flughafen Tempelhof mit Julia Klöckner (CDU) und eine Debatte mit Jens Spahn (CDU).

