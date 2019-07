trending: Bußgeld wegen “Fridays for Future”, Donald Trump und Ilhan Omar, “12 clever plant hacks”

#trending // Donald Trump und Ilhan Omar

Die Angriffe des US-Präsidenten auf die Abgeordnete der Demokraten, Ilhan Omar, haben am Donnerstag deutscher Zeit eine neue Eskalationsstufe erreicht. Auf einer Wahlkampfveranstaltung war Trump Omar Antisemitismus vor, woraufhin aus dem Publikum zahlreiche “Send her back”-Rufe zu hören waren. Dokumentiert wurde das an vielen Stellen – u,a, bei “The Daily Beast” auf Twitter mit 5,5 Mio. Abrufen.

Omar – das zur Einordung – ist seit 20 Jahren US-Bürgerin, nachdem sie zuvor mit ihrer Familie vor dem Somalischen Bürgerkrieg geflohen war und 1995 als 17-Jährige in die USA kam. Gibt es über die Antisemitismus-Vorwürfe auch in ihrer eigenen Parteien unterschiedliche Meinungen – mehr dazu u.a. in ihrem Wikipedia-Eintrag – so sind die “Send her back”-Rufe natürlich indiskutabel – erst recht, weil es sich um eine US-Bürgerin handelt. Wohin “back”? Nach Minnesota?

Zahlreiche Medien erzielten mit Berichten über den Vorfall hunderttausende Interaktionen. So kam npr mit “Trump Attacks Congresswomen At N.C. Rally, As Crowd Chants ‘Send Her Back’” auf 335.000 Interaktionen, der Business Insider mit “Rep. Ilhan Omar responds to ‘send her back’ chant with poem” auf 240.000 und mit “Trump supporters chant ‘SEND HER BACK’ as president attacks Ilhan Omar” auf 136.000, der Guardian mit “Trump rally crowd chants ‘send her back’ after president attacks Ilhan Omar” 120.000.

Das Gedicht, dass der Business Insider in der Headline erwähnt, hat Omar auf Twitter veröffentlicht. Es lautet: “You may shoot me with your words, You may cut me with your eyes, You may kill me with your hatefulness, But still, like air, I’ll rise“, stammt von der Bürgerrechtlerin Maya Angelou und bescherte Omar bis Mitternacht deutscher Zeit unglaubliche 740.000 Likes und Retweets. Kein Tweet weltweit war am Donnerstag erfolgreicher.