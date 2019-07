Medien-Woche: Panel-Debatte – die neuen Streaming-Plattformen auf dem Prüfstand

Unser wöchentlicher Podcast "Die Medien-Woche" meldet sich mit dem zweiten Teil des kleinen Sommer-Specials. Diesmal gibt es den Mitschnitt einer Panel-Diskussion der Fachmesse ANGA Com zum Thema Streaming.

Vergangene Woche veröffentlichten wir als Sommer-Special ein Interview mit dem ARD-Vorsitzenden und BR-Intendanten Ulrich Wilhelm (hier gibt es das auch als Video-Version). Diese Woche gibt es einen Mitschnitt der Panel-Diskussion “AppTV und OTT: Neue Plattformen auf dem Prüfstand”, in der es um die Streaming-Strategien der Medien geht. Die Diskussion fand im Rahmen der Fachmesse Anga Com am 5. Juni statt.

Teilnehmer waren: Nicole Agudo Berbel Chief Distribution Officer & EVP Digital Publishing, ProSiebenSat.1 Media SE, Thomas de Buhr Executive Vice President, DAZN Simin Lange, Senior Vice President Commercial Distribution, Sky Deutschland, Henning Stiegenroth Senior Vice President Sport-Marketing, Telekom Deutschland, Rolf Wierig Vice President Entertainment Products Consumer, Vodafone Deutschland.

Kommende Woche gibt es wieder eine reguläre Ausgabe der “Medien-Woche”!

