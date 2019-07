Bastian Diedrich rückt bei bei hmmh in die Geschäftsführung auf

In seiner neuen Position als Member of the Management Board verantwortet der 33-jährige Diedrich weiterhin den gesamten Bereich Business Developement, ergänzt um den Consulting- sowie Innovationsbereich. Zusätzlich verantwortet er ab sofort Personnel Development und Recruiting sowie Corporate Communication. Diedrich berichtet direkt an Stefan Messerknecht, Managing Partner der Agentur.

Bereits seit 2012 ist der Diedrich für die Bremer Agentur tätig, zuletzt als Head of Business Development. Das 1995 gegründete Unternehmen hmmh mit Hauptsitz in Bremen und Standorten in Berlin, Hamburg und München beschäftigt derzeit über 330 Experten. Zu den Kunden der Agentur zählen u.a. Otto, Schaeffler, Deutschland Card, bonprix, 1&1, ALBA, Tchibo Mobil und Outletcity Metzingen. hmmh gehört Als Teil der Plan.Net Gruppe gehört hmmh zur Serviceplan Gruppe.

Anzeige

