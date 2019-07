#trending // Donald Trump und die “‘progressive’ Democrat Congresswomen”

In den USA sorgte am Sonntag wieder einmal Donald Trump für den größten Aufreger. In drei Tweets regte sich der Präsident über “‘Progressive’ Democrat Congresswomen” auf, die aus “countries whose governments are a complete and total catastrophe” gekommen wären. Gemeint sind wohl Frauen wie Rashida Tlaib, Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez und Ayanna Pressley.

Die Frauen würden “viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run”, so Trump. Und: “Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how it is done”.

Zahlreiche demokratische Politiker bezeichneten Trumps Äußerungen daraufhin als “rassistisch”. Ilhan Omar, eine der offenbar angesprochenen Politikerinnen antwortete Trump direkt via Twitter: “Mr. President, As Members of Congress, the only country we swear an oath to is the United States. Which is why we are fighting to protect it from the worst, most corrupt and inept president we have ever seen.” Innerhalb weniger Stunden überholte Omar Trumps Tweets in Sachen Likes und Retweets. 184.000 sammelte sie in rund fünf Stunden, auf 139.000 kam Trump mit dem erfolgreichsten der drei Tweets in zehn Stunden.

NBC News berichtete unter der Headline “Trump says progressive congresswomen should ‘go back’ to countries they ‘originally came from’” und erreichte mit 290.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen die meisten aller englischsprachigen journalistischen Artikel des Tages. Der Business Insider erreichte mit “Trump tells progressive congresswomen to ‘go back’ to countries” 180.000 Interaktionen, Buzzfeed kam mit “Trump Attacked Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, And Ayanna Pressley With Racist Tweets” auf 168.000 und CNN mit “Trump tweets racist attacks at progressive congresswomen” auf 117.000.