#trending // Stewart, der Corgi Das Thema Nummer 1 in den USA war unter Social-Media-Nutzern am Donnerstag der Tod eines Hundes. Kein Scherz. Es handelt sich um einen Corgi namens Stewart, der bekannt wurde, weil er in der TV-Serie “Brooklyn Nine-Nine” mitspielte. Sein Rollenname dort: Cheddar. In Deutschland war die Serie nie ein großer Hit, in den USA geht sie jedoch in die mittlerweile siebte Staffel. Stewart bzw. Cheddar ist nun gestorben und bescherte mehreren Medien große Interaktionsraten. 9Gag erreichte mit “The Corgi Who Plays Cheddar On Brooklyn Nine-Nine Has Passed Away” 235.000 Likes, Shares & Co., Unilad kam mit “The Dog Who Played Cheddar In Brooklyn Nine-Nine Has Passed Away” sogar auf 283.000 und Lad Bible mit “The Dog Who Starred As Cheddar In Brooklyn Nine-Nine Has Died” auf 170.000 Reaktionen.