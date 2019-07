Bauer gibt Standort München auf und verlegt “Joy” und “Shape” nach Hamburg

Die Bauer Media Group zieht die Marken "Joy" und Shape" nach Hamburg und gibt damit den Münchener Standort auf. Die beiden Titel sollen künftig im Verbund mit "Closer" und "InTouch" arbeiten, um "das Portfolio fokussiert zu managen", wie der Verlag mitteiltt. Den 31 Mitarbeitern in München werde ein Angebot unterbreitet, ebenfalls mit in den Norden zu gehen.

Die Bauer Media Group bündelt ihre “Millennial-Angebote”. Dafür ziehen die Redaktionen von “Joy” und “Shape” von München in die Hansestadt zu den dort bereits verankerten “Closer” und “InTouch”. Der Verlag will mit diesem Schritt die “größte Millennial- Kommunikationsplattform im deutschen Publishing Business” formen. Die Entscheidung für den Umzug folge der Strategie von Bauer, “das Portfolio fokussiert zu managen und so Spielraum für Produkt- und Geschäftsinnovationen zu schaffen.”

Angela Meier-Jakobsen, bisherige Chefredakteurin von “Closer” und “InTouch” übernimmt im Mitte September auch die leitende Funktion der beiden anderen Medienmarken. Nadine Nordmann, bislang Chefredakteurin von “Joy” und “Shape”, erhält neue, nicht näher konkretisierte Aufgaben im Unternehmen.

Den Mitarbeitern in München werde ein Angebot unterbreitet, ebenfalls nach Hamburg zu ziehen. “Wir sind uns jedoch bewusst, dass ein Standortwechsel nicht für jeden in Frage kommt. Diese Kolleginnen und Kollegen werden wir bestmöglich dabei unterstützen, eine neue Beschäftigung innerhalb und außerhalb der Bauer Media Group zu finden”, kommentiert Sven Dams, CEO der Business Unit Publishing Deutschland, die folgenschwere Entscheidung für die Belegschaft. Von dem Umzug sind 31 Mitarbeiter betroffen.

