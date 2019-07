Flüchtlingskrise 2015: ARD-Dreharbeiten zu Robin Alexanders “Die Getriebenen” abgeschlossen

Bereits im Februar 2018 hatte “Welt”-Reporter Robin Alexander darüber getwittert, dass es sein Buch “Die Getriebenen” auch als Film geben könnte. Nun hat die ARD Vollzug gemeldet. Die Dreharbeiten seien Mitte Juli abgeschlossen worden, heißt es. Der Ausstrahlungstermin im “Ersten” ist allerdings noch unklar.

In der Verfilmung von “Die Getriebenen” stehen die 63 Tage im Sommer 2015 im Zentrum, bevor Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Schlüsselentscheidung in der Flüchtlingspolitik fällte. Es handelt sich dabei gleichermaßen um eine Beschreibung der politischen Ereignisse wie auch um ein Porträt der Kanzlerin mit Blick auf ein wichtiges Ereignis ihrer Amtszeit, schreibt die ARD. Dem Publikum soll dabei ein Blick in die “Hinterzimmer der Mächtigen” geboten werden, die dabei als “Getriebene” zwischen politischem Druck und der Entwicklungen im Sommer 2015 dargestellt werden.

Am Rande der #Berlinale2018 kam es raus: Ja, mein Buch "Die Getriebenen" gibt es vielleicht bald auch als Film / My bestseller "Die Getriebenen" about Merkel's refugee policy might be adapted into film.https://t.co/ObJh22EQSA @SiedlerVerlag @welt #DieGetriebenen — Robin Alexander (@robinalexander_) February 17, 2018

Stephan Wagner, Regisseur und Produzent, hat für die Hauptrollen folgende Schauspieler gewinnen können: Imogen Kogge als Angela Merkel, Josef Bierbichler als Horst Seehofer, Wolfgang Prengler als Thomas de Maizière, Tristan Seith als Peter Altmaier, Timo Dierkes als Sigmar Gabriel, Radu Banzaru als Viktor Orbán. Das Drehbuch zum Film stammt von Florian Oeller.

“Mit der medialen Inszenierung der Politiker wächst das Interesse daran, zu wissen, was wirklich passiert ist. Das Buch von Robin Alexander liest sich schon wie ein Film. Detailgenau beschreibt er darin die Mischung aus Zwängen, Zeitdruck und Rivalitäten, die Politiker zu Getriebenen macht. Darüber hinaus erzählt Wagners Film über Abgrenzung und Einsamkeit an der Spitze der Macht und ist genau deshalb eine Parabel auf die politischen Mechanismen in der heutigen Zeit”, beschreibt Martina Zöllner, Film- und Dokuchefin des rbb.

tb

