Ex-Spotify-Manager Stefan Zilch soll Podcast-Unternehmen Acast in Deutschland etablieren

Zilch führt die Geschäfte als Regional Managing Director und soll vor allem deutschsprachigen Content und Monetarisierungsaktivitäten vorantreiben. Zuletzt begleitete Zilch 2012 den deutschen Markteintritt des Musik-Streaming-Dienstes Spotify und war als Country Manager in den darauffolgenden Jahren maßgeblich daran beteiligt, das Unternehmen am Markt zu etablieren.

Acast richtet sich gleichermaßen an unabhängige Podcast-Produzenten, Publisher und Medienhäuser, Werbetreibende sowie Endkonsumenten. Podcast-Produzenten und Publisher können über Acast ihre Podcast-Inhalte veröffentlichen, distribuieren sowie vermarkten. Werbetreibenden liefert Acast Zugang zu einer Vielzahl von Podcasts und bietet ihnen für ihre Kampagnen auch Werbeformate.

“Acast zeigt, wo die Reise hingeht: In Europa konnten wir bereits 50 Millionen Euro an internationale Podcaster und Publisher auszahlen. Der deutsche Markt professionalisiert sich erst langsam und hinkt gerade bei der Monetarisierung des Formats hinterher. Im Vergleich zu den USA, wo Werbeumsätze im dreistelligen Millionenbereich liegen, sind diese hierzulande noch extrem niedrig – dabei ist die allgemeine Akzeptanz für Werbung in Podcasts sogar sehr hoch, wie Studien der letzten Jahre belegen”, so Stefan Zilch.

Acast wurde 2014 gegründet und arbeitete als erstes mit Dynamic Ad Insertion in Podcasts. 2018 konnte Acast seine Gesamtumsätze nach eigenen Angaben um 86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern, das Podcaster-Netzwerk des Unternehmens wuchs um 93 Prozent und umfasst heute mehr als 7.000 Partner. Zum aktuellen Zeitpunkt hat Acast zudem weltweit über 150 Millionen Hörer-Abrufe pro Monat.

Acast arbeitet mit internationalen Podcastern, darunter “My Dad Wrote a Porno”, “Off Menu”, “David Tennant Does A Podcast With”, “The Adam Buxton Podcast”, “Sanspants Radio”, “Alice & Bianca”, “Watch What Crappens” and “Varvet” sowie bekannten Publishern wie “The Times”, “The Economist”, “Guardian”, “Vice” und “Vogue”. Das Unternehmen hat Niederlassungen unter anderem in Stockholm, Sydney und jetzt auch in Berlin.

