AWA 2019: “stern” erneut der größte Verlierer, überraschende Gewinne bei den überregionalen Tageszeitungen

Die Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse bescheinigt den meisten Print-Titeln auch in diesem Jahr Leser-Verluste. Am deutlichsten bergab ging es erneut für den "stern", der laut AWA weitere 790.000 Leser pro Ausgabe verabschieden musste. Ebenfalls deutlich im Minus: der "kicker" und Programmzeitschriften wie "TV Spielfilm plus", "TV DIgital" und "TV Movie". Zu den wenigen Gewinnern zählen Edekas "Mit Liebe", "TV14", die "Bunte" und etwas überraschend mehrere überregionale Tageszeitungen.

5,16 Mio. Leser pro Ausgabe bescheinigt die AWA dem “stern” noch. Zum zweiten Mal in Folge verlor das G+J-Magazin damit am deutlichsten. In nur zwei Jahren gingen dem “stern” 1,65 Mio. Leser abhanden – eine dramatische Zahl. Zudem fiel die Zeitschrift hinter den “Spiegel” auf Platz 3 der am Kiosk erhältlichen Titel zurück. “Der Spiegel” verlor zwar ebenfalls, aber nicht so deutlich.

Ohnehin büßten 40 der 50 Top-Titel an Reichweite ein. Neben dem “stern” ging es auch für “TV Digital”, “Schöner Wohnen”, Essen & Trinken”, “Auf einen Blick” und “Glamour” um mehr als 10% nach unten. Auf Platz 49 gefallen ist zudem der “kicker”, der satte 17,2% seines Publikums einbüßte. Er hat seine Print-Leserschaft in den jüngsten fünf Jahren mehr als halbiert.

Der erste AWA-Gewinner findet sich auf Platz 12 des Zeitschriften-Rankings: das Edeka-Kundenmagazin “Mit Liebe” gewann 400.000 Leser hinzu – ein Plus von 12,2%. Ebenfalls deutlich über die Vorjahreswerte sprangen die “Bunte”, “TV14”, die “Neue Apotheken Illustrierte” und das “HausArzt PatientenMagazin”.

Ganz vorn bleiben die Reichweiten-Giganten “Apotheken Umschau” A und B, sowie “ADAC Motorwelt”. Das ADAC-Magazin wird im kommenden Jahr aber wohl deutlich an Reichweite verlieren, da Erscheinungsweise und Vertrieb deutlich verändert werden. Die stärksten am Kiosk erhältlichen Titel heißen “Bild am Sonntag”, “Spiegel”, “stern” und “Landlust”.

AWA 2019: Die Top 50 der Zeitschriften

RW in Mio. 2019 vs. 2018 1 Apotheken Umschau A 13,26 -0,40 -2,9% 2 Apotheken Umschau B 13,09 -0,36 -2,7% 3 ADAC motorwelt 12,73 -0,37 -2,8% 4 Bild am Sonntag 5,95 -0,38 -6,0% 5 Der Spiegel 5,36 -0,18 -3,2% 6 Stern 5,16 -0,79 -13,3% 7 Senioren Ratgeber 4,71 -0,18 -3,7% 8 Landlust 4,17 -0,21 -4,8% 9 TV Spielfilm plus 4,13 -0,42 -9,2% 10 Hörzu 3,98 -0,16 -3,9% 11 TV Movie 3,78 -0,32 7,8% 12 Mit Liebe Das Genussmagazin 3,67 0,40 12,2% 13 Bunte 3,26 0,14 4,5% 14 Focus 3,25 -0,16 -4,7% 15 Test 3,25 -0,08 -2,4% 16 TV14 3,09 0,17 5,8% 17 Sport Bild 3,07 -0,13 -4,1% 18 Diabetes Ratgeber 2,74 -0,04 -1,4% 19 Geo 2,70 -0,22 -7,5% 20 Auto Motor und Sport 2,66 -0,11 -4,0% 21 Bild der Frau 2,48 -0,27 -9,8% 22 Brigitte 2,45 -0,23 -8,6% 23 TV Digital 2,42 -0,33 -12,0% 24 Neue Apotheken Illustrierte (mit Gesundh.J.) 2,28 0,13 6,0% 25 Mein schöner Garten 2,26 -0,22 -8,9% 26 Ratgeber-Amphora 2,17 -0,14 -6,1% 27 Gala 2,05 -0,06 -2,8% 28 Schöner Wohnen 1,96 -0,27 -12,1% 29 Auto Bild 1,85 -0,11 -5,6% 30 Mein EigenHeim/Wohnen&Leben 1,85 -0,03 -1,6% 31 Super illu 1,76 -0,05 -2,8% 32 Baby und Familie 1,76 -0,01 -0,6% 33 TV Hören und Sehen 1,74 -0,03 -1,7% 34 Meine Familie & ich 1,67 -0,15 -8,2% 35 Chrismon 1,66 0,07 4,4% 36 Freizeit Revue 1,63 0,02 1,2% 37 Wohnglück 1,57 0,02 1,3% 38 Zeit Magazin 1,55 -0,03 -1,9% 39 TV direkt 1,54 0,03 2,0% 40 Reader's Digest 1,53 -0,14 -8,4% 41 Für Sie 1,53 -0,09 -5,6% 42 Computer Bild 1,52 -0,14 -8,4% 43 Essen & Trinken 1,50 -0,18 -10,7% 44 Auf einen Blick 1,46 -0,24 -14,1% 45 Freundin 1,46 -0,10 -6,4% 46 Cosmopolitan 1,45 -0,07 -4,6% 47 Finanztest 1,42 0,06 4,4% 48 Glamour 1,37 -0,21 -13,3% 49 Kicker Sportmagazin 1,35 -0,28 -17,2% 50 HausArzt PatientenMagazin 1,35 0,12 9,8%

So wie der “stern” zum zweiten Mal in Folge der größte AWA-Verlierer ist, gewann “Mit Liebe” zum zweiten Mal in Folge die meisten Leser hinzu:

AWA 2019: Die Top-10-Aufsteiger nach Reichweite (nur Zeitschriften)

RW in Mio. 2019 vs. 2018 1 Mit Liebe Das Genussmagazin 3,67 0,40 12,2% 2 TV14 3,09 0,17 5,8% 3 Bunte 3,26 0,14 4,5% 4 Neue Apotheken Illustrierte (mit Gesundh.J.) 2,28 0,13 6,0% 5 HausArzt PatientenMagazin 1,35 0,12 9,8% 6 Oldtimer Markt 0,60 0,08 15,4% 7 Grazia 0,48 0,08 20,0% 8 DB mobil 1,33 0,07 5,6% 9 Landidee Wohnen & Deko 0,66 0,07 11,9% 10 A&W Architektur & Wohnen 0,31 0,07 29,2%



Im Feld der Verlierer folgen hinter dem “stern” nach absoluter Reichweite die Kombi “TV Spielfilm plus” aus “TV Spielfilm” und “TV Today”, die “Apotheken Umschau A”, “Bild am Sonntag” und “ADAC motorwelt”.

AWA 2019: Die Flop-10-Absteiger nach Reichweite (nur Zeitschriften)

RW in Mio. 2019 vs. 2018 1 Stern 5,16 -0,79 -13,3% 2 TV Spielfilm plus 4,13 -0,42 -9,2% 3 Apotheken Umschau A 13,26 -0,40 -2,9% 4 Bild am Sonntag 5,95 -0,38 -6,0% 5 ADAC motorwelt 12,73 -0,37 -2,8% 6 Apotheken Umschau B 13,09 -0,36 -2,7% 7 TV Digital 2,42 -0,33 -12,0% 8 TV Movie 3,78 -0,32 -7,8% 9 Kicker Sportmagazin 1,35 -0,28 -17,2% 10 Bild der Frau 2,48 -0,27 -9,8%

Überraschend stabile und zum Teil sogar ansteigende Reichweiten gibt es bei den überregionalen Abozeitungen: “Süddeutsche”, “F.A.Z.” und “Handelsblatt” gewannen 20.000 bis 40.000 Leser hinzu, die “Welt” büßte 10.000 ein. Klare Verluste gibt es hingegen erneut für “Bild”, sowie die regionalen Abo- und Kaufzeitungen. Die Menge der Leser regionaler Abozeitungen schrumpfte in nur einem Jahr um 1,23 Mio. auf aber immer noch 25,53 Mio. Bei den Wochenzeitungen gehören “Die Zeit” und “Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung” zu den Gewinnern, sie legten um 30.000 bzw. 20.000 Leser zu.

AWA 2019: Tageszeitungen nach Reichweite

RW in Mio. 2019 vs. 2018 1 Bild mit B.Z. 6,80 -0,62 -8,4% 2 Süddeutsche Zeitung 1,22 0,02 1,7% 3 Frankfurter Allgemeine Zeitung 0,88 0,03 3,5% 4 Welt Werktag Gesamt 0,62 -0,01 -1,6% 5 Handelsblatt 0,41 0,04 10,8% Regionale Abo-Tageszeitungen 25,53 -1,23 -4,6% Regionale Kaufzeitungen 1,39 -0,14 -9,2%

