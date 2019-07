“Aktenzeichen XY” siegt bei Jung und Alt, RTL kann mit seinem “RTL aktuell Spezial” diesmal nicht überzeugen

Das zuschauerstärkste Prime-Time-Programm hieß am Mittwoch bei Jung und Alt "Aktenzeichen XY... ungelöst". 5,08 Mio. sahen insgesamt zu, rund doppelt so viele wie bei der ARD-Film-Wiederholung "Der Hodscha und die Piepenkötter". Etwas blass blieb um 20.15 Uhr das "RTL aktuell Spezial", diesmal zum Thema "Wenn Kinder zu Tätern werden".

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Mittwoch wissen müssen:

1. “Aktenzeichen XY” siegt bei Jung und Alt

Das Kriminalmagazin des ZDF, mittlerweile seit fast 52 Jahren im Programm, bleibt ein großer Zuschauermagnet. 5,08 Mio. Leute sahen am Mittwochabend zu, der Marktanteil lag bei starken 19,2% und damit auf dem stärksten Niveau seit einem Jahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es ebenfalls top: 1,07 Mio. Zuschauer (14,0% Marktanteil) reichten auch hier für den Prime-Time-Sieg, in den Tages-Charts musste man sich nur “GZSZ” (1,21 Mio. / 19,9%) geschlagen geben. Und noch ein Erfolg: Die Wiederholung von “XY” kam ab 23.15 Uhr bei zdf_neo auf weitere 610.000 Zuschauer und bescherte dem Sender stolze 6,1%.

2. ZDF punktet auch mit “heute journal” und “auslandsjournal”, Das Erste erreicht mit einer alten Komödie nur halb so viele Zuschauer wie “XY”

Auch nach “Aktenzeichen XY” ging es für das ZDF stark weiter: 4,36 Mio. Neugierige bescherten dem “heute journal” stolze 17,8%, das “auslandsjournal” erzielte ab 22.20 Uhr mit 2,55 Mio. Sehern einen überdurchschnittlichen Marktanteil von 12,4%. “dunja hayali” fiel um 22.45 Uhr mit 1,70 Mio. Zuschauern zwar auf 11,0%, doch das ist für die Show der beste Marktanteil seit ziemlich genau zwei Jahren. Das Erste kam um 20.15 Uhr unterdessen nur auf 2,52 Mio. Seher und 9,5%, die Wiederholung der Komödie “Der Hodscha und die Pipenkötter” war damit kein Erfolg. Populärstes Programm der Privaten war am Mittwoch “RTL aktuell” mit 2,58 Mio. und 15,0%, in der Prime Time lag RTLs “Die 25 bizarrsten Alltagssituationen, in denen auch sie morgen landen könnten” vorn – mit 1,86 Mio. und 7,2%.

3. RTL kann mit seinem zweiten 20.15-Uhr-“RTL aktuell Spezial” nicht überzeugen, ProSieben dafür mit “Grey’s Anatomy”

Um 20.15 Uhr zeigte RTL am Mittwoch zum zweiten Mal nach Ende Juni ein “RTL aktuell Spezial”. Nachdem der Sender damals insbesondere im jungen Publikum überzeugen konnte und mit dem Thema “Hitze extrem” einen Marktanteil von 17,2% bei den 14- bis 49-Jährigen einfuhr, lief es diesmal deutlich schleppender: 820.000 junge Menschen interessierten sich für das Thema “Wenn Kinder zu Tätern werden”, der Marktanteil lag mit 11,6% nur im RTL-Mittelmaß. Immerhin lief es besser als danach: Ab 20.30 Uhr fielen “Die 25 bizarrsten Alltagssituationen, in denen auch sie morgen landen könnten” mit 740.000 14- bis 49-Jährigen auf schwache 9,9%. Schärfster 20.15-Uhr-Konkurrent von “Aktenzeichen XY” war im jungen Publikum dann auch nicht RTL, sondern ProSieben: 870.000 14- bis 49-Jährige sahen dort “Grey’s Anatomy” – gute 11,7%. Sat.1 blieb unterdessen mit dem Film “Sieben verdammt lange Tage” bei 510.000 und 6,9% hängen.

4. Vox scheitert mit “The Good Doctor” und “Homicide City”

Nichts zu melden hatten am Mittwochabend die drei Sender der zweiten Privat-TV-Liga: Alle blieben unter ihren Möglichkeiten. Am bittersten sah es bei Vox aus, wo um 20.15 Uhr und 21.10 Uhr zwei Wiederholungen der Serie “The Good Doctor” nur 330.000 und 410.000 14- bis 49-Jährige lockten und dem Sender miese Marktanteile von 4,4% und 5,3% bescherten. Noch mieser sah es danach für die neue Reihe “Homicide City” mit echten Kriminalfällen aus: Sie stürzte auf ganze 3,3%. RTL II kam mit den “Teenie-Müttern” unterdessen auf 4,9% und 5,3%, mit “Die Babystation” um 22.20 Uhr auch nur auf 4,4%. Ebenfalls mit 4,4% startete kabel eins in den Abend: 320.000 14- bis 49-Jährige sahen “True Grit”. Immerhin lief es dort aber zum Ende der Prime Time ab 22.30 Uhr deutlich besser: 270.000 junge Zuschauer bescherten “No Country for Old Men” starke 7,1%.

