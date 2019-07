#trending // Cameron Boyce

Das Thema, das weltweit am Wochenende die meisten Social-Media-Reaktionen hervor rief, war aber der Tod des Schauspielers Cameron Boyce, der u.a. durch die Disney-TV-Serie “Jessie” bekannt geworden war. Der 20-Jährige starb in der Nacht auf Sonntag “aufgrund eines Anfalls, der das Resultat einer andauernden Krankheit war, wegen der er in Behandlung war”, so seine Familie.

Die britische Sun erreichte mit ihrem Artikel “Cameron Boyce dead aged 20 – Disney actor who starred in Descendants and TV show Jessie dies in his sleep” sagenhafte 1,4 Mio. Interaktionen auf Facebook und Twitter, abc News kam mit “Disney Channel star Cameron Boyce dies at 20” auf 675.000 und E! News mit “Disney Channel Star Cameron Boyce Dead at 20” auf 420.000.

Zahlreiche Freunde und Kollegen trauerten in den sozialen Netzwerken um Boyce. So z.B. Adam Sandler, der schrieb: “Too young. Too sweet. Too funny. Just the nicest, most talented, and most decent kid around. Loved that kid. Cared so much about his family. Cared so much about the world. Thank you, Cameron, for all you gave to us. So much more was on the way. All our hearts are broken. Thinking of your amazing family and sending our deepest condolences” und damit 528.000 Likes und Retweets auf Twitter, sowie 93.000 Interaktionen auf Facebook einsammelte. Auch Zendaya, Grayson Dolan und Kevin Chamberlin setzten viel beachtete Tweets zum Boyce-Tod ab.