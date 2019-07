“Zeit Online”-CTO Marco Kaiser wird Mitglied der Geschäftsleitung

Marco Kaiser, der Chief Technical Officer (CTO) von "Zeit Online", wird Mitglied einer neu eingerichteten Geschäftsleitung. Kaiser verstärkt damit das Team um die Geschäftsführer Enrique Tarragona und Christian Röpke, wie der Verlag am Freitag mitteilte.

Seine neue Position hat Kaiser schon seit dem 1. Juli 2019 inne. Den Job als CTO behält der 44-Jährige weiterhin. Der Verlag möchte mit der Neuaufstellung dem Umstand Rechnung tragen, dass er sich als “technologiegetriebenes Unternehmen mit eigener Software-Entwicklung” sieht, teilt Röpke mit. Kaiser wird weiterhin an Röpke berichten.

Seit sechs Jahren ist Kaiser CTO von “Zeit Online”. Er führt die Bereiche Softwareentwicklung und -betrieb, die technische Projektleitung sowie das Producing an den Standorten Berlin und Hamburg. Bis 2012 war er als CTO und VP Engineering für das Social-Media-Startup Seesmic in San Francisco tätig. Danach verantwortete er als Head of Product bei der deutschen Online-Plattform 9flats.com das Produktmanagement. Kaiser hat auch den Twitter-Client „twhirl“ entwickelt, der von Seesmic übernommen wurde.

