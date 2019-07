#trending // Horst Seehofer und Twitter Haben Sie sich mal gefragt, warum Horst Seehofer eigentlich so schnell die Lust am Twittern verloren hat? Am 7. Dezember startete er unter dem Account-Namen @der_Seehofer ein persönliches Twitter-Profil, am 19. Januar kam ein zweiter Tweet – das war’s. Inhaltlich gab es Glückwünsche an Annegret Kramp-Karrenbauer zum CDU-Vorsitz und die Ankündigung, den CSU-Vorsitz abzugeben. Da hätte man kein Twitter gebraucht, das wäre auch mit Pressemitteilungen gegangen. Seit dem 19. Januar dann also Funkstille und nun hat Seehofer in einem Interview mit dem “Donaukurier” auch verraten warum: “Wir haben hier ein Social-Media-Referat und machen das sehr seriös. Gelegentlich schaue ich mir dann an, wie das kommentiert wird, und was ich da lese, ist oft dermaßen platt und flach, gehässig und bösartig – nein, von so einer Community möchte ich nicht Teil sein.” Nunja.