Stock-Fotomodels anstatt echter Wähler: So dreist trickst Donald Trump im Wahlkampf

Gleich zu Beginn ist eine “Tracey aus Florida” zu sehen. Makelloses Gesicht, blonde lange Haare, im Hintergrund der Ozean. Während sie in die Kamera lächelt, sagt eine Stimme: “Präsident Trump leistet hervorragende Arbeit – ich könnte mir keinen besseren Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika vorstellen.”

The Trump campaign wants you to believe these stock footage models are MAGA supporters pic.twitter.com/IA1lf79TZG — NowThis (@nowthisnews) July 4, 2019

Der Eindruck, der erweckt wird: Das ist Tracey aus Florida, die da spricht. So auch bei einem weiteren Testimonial: “Thomas aus Washington”, ein bärtiger Hipster mit Wollmütze, lässig über die Theke seines Coffeeshops gelehnt. Aus dem Off heißt es: “Präsident Trump, seine Familie und seine Regierung sind in unseren Gebeten, Gott der Allmächtige möge ihnen Kraft und Weisheit geben.”

Wer den Clip mehrmals sieht und ganz genau hinschaut, erkennt das Kleingedruckte: “Actual testimonial. Actor portrayal.” ist mit Mühe für den Bruchteil einer Sekunde zu lesen. Übersetzt heißt das: “Wirkliche Aussagen, Schauspielerdarstellung”. Kurzum: Irgendjemand hat diese Zitate gegeben, aber nicht die gezeigten Personen. Bei ihnen handelt es sich um Schauspieler.

Aufnahmen stammen noch nicht mal aus den USA

Der Fake war zuerst dem Journalisten Judd Legum, Gründer von “ThinkProgress”, aufgefallen. De facto stammen die Aufnahmen aus einer Stockvideo-Datenbank, aus der sich jeder mit bezahltem Zugang die entsprechenden Videos herunterladen und für eigene Zwecke verwenden kann – vergleichbar mit einer Bilddatenbank. So war “Tracey aus Florida” mit “Beautiful woman” und “Beach” getagged, “Thomas aus Washington” war “Hipster-Person”.

Legum analysierte auch, wie wenig die gezeigten Clips auch, wie wenig die Clips auf der “Social Media”-Plattform mit dem wirklichen Amerika zu tun haben. So steht das weibliche Model nicht an einem Strand in Florida, sondern am Mittelmeer, Fake-Thomas wurde im türkischen Izmir aufgenommen. Die Außenaufnahmen seines Cafés stammen aus dem japanischen Tokio. Um das zu verschleiern, hat Trumps Team ein Straßenschild in japanischer Schrift gepixelt.

Anzeige

Trump wettert in Fake-Videos gegen Fake News

Der Journalist fand weitere Clips, in denen das Wahlkampfteam ebenfalls Stockaufnahmen mit Models als echte Wähler verkaufte:

5. Or take "Mature Man Portrait" which is available on istockphoto under the keyword. He's rebranded as "AJ from Texas," a Democrat who became a Trump supporter pic.twitter.com/MbnOTRBpeF — Judd Legum (@JuddLegum) June 27, 2019

Umso kurioser: In den gefakten Werbevideos wettert Trump gegen die Presse, die “Fake News” verbreite und behauptet, dass er sich trotz ständiger Angriffe von Journalisten einer “immer größeren Beliebtheit” erfreue.

Die Clips sollten Zuschauer zu einer Online-Umfrage aufrufen, sind aber mittlerweile bei Facebook verschwunden. Laut Business Insider wurden sie vor allem in den US-Staaten Texas, Florida und Kalifornien gezeigt und sollen rund 392.000 Dollar gekostet haben.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.