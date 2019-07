Endet der Höhenflug? Downloads der Quiz-App HQ Trivia brechen im 1. Halbjahr 2019 ein

Die mobile Quiz-App HQ Trivia stehen schwierige Zeiten bevor: Wie das Portal “Techcrunch” berichtet liegen die Download-Zahlen im ersten Halbjahr 2019 mehr als 90 Prozent unter denen des Vorjahreszeitraums. Dies zeigt eine Auswertung der Firma Sensor Tower. Zwischen Januar und Juni dieses Jahres waren es laut Auswertung 827.000 Downloads, im gleichen Zeitraum 2018 waren es 10,2 Millionen.

Dass die Krise schwerwiegender sein könnte, zeigt zudem, dass das Unternehmen die Belegschaft verkleinert, wie vier Quellen bestätigt haben. Es ist die Rede von 20 Prozent der Stellen bzw. sechs bis sieben Mitarbeitern, die HQ Trivia verlassen werden. Demnach verkleinere sich das Team von 35 auf 28 Mitglieder. Betroffen von den Kürzungen sind demnach Mitarbeiter aus dem Marketing und der Produktentwicklung. Auch eine Reporterin von Digiday berichtet davon in einem Tweet:

News: HQ (the company behind @hqtrivia) laid off 7 employees today, leaving the company at under 30 employees now, per a source

— Kerry Flynn 🐶 (@kerrymflynn) July 1, 2019