#trending // Facebook, Instagram und Whatsapp down Es ist schon erstaunlich, wie durcheinander die Welt vieler Leute gerät, wenn eine der großen Social-Media-Plattformen ausfällt – und sei es nur für ein paar Minuten. Am Mittwoch verzeichneten alle zu Facebook gehörenden Netzwerke, also Facebook selbst, Instagram und Whatsapp weltweit Störungen. Allein in Deutschland kamen Suchbegriffe wie “Whatsapp Störung”, “Instagram Probleme” und “Facebook down” laut Google auf mehr als eine Million Anfragen. Eine Zahl, die es in der Höhe in den Google Trends nur selten zu beobachten gibt. Auch Medien schrieben in Windeseile Texte zusammen, in denen nicht viel mehr drin stand, als dass die Dienste Probleme hätten und daran gearbeitet werde, die Probleme zu lösen. Focus Online kam mit “Nutzer klagen weltweit – Störungen bei Facebook, Instagram und Whatsapp” auf sagenhafte 55.200 Facebook- und Twitter-Interaktionen, Bild mit “Weltweite Probleme – Facebook, Whatsapp und Instagram gestört” auf 24.900. Der Focus-Online-Artikel war damit der nach Social-Media-Resonanz erfolgreichste journalistische Text des Tages im deutschsprachigen Raum.