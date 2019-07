Erfolgsmodell Newsletter: Verbraucher-Ratgeber “Finanztip” hat nun über 500.000 Abonnenten

Meilenstein für die Ratgeberseite "Finanztip": Der stets am Freitag erscheinende Newsletter wird mittlerweile an 500.000 Abonnenten versendet. Allein im Jahr 2019 seien nochmal 70.000 Nutzer hinzugekommen, wie die Verantwortlichen mitteilen. Derzeit arbeite die Redaktion an weiteren Formaten rund um Finanzen, Recht und Steuern.