#trending // AS Rom und die vermissten Kinder Transfer-Gerüchte und -Berichte gehören im Sommer zu den erfolgreichsten Social-Media-Inhalten. Stars, die zu einem neuen Club wechseln, bescheren Medien, Vereinen und dem Spieler selbst oft sechsstellige Interaktionsraten. Der italienische Club AS Rom nutzt diese Aufmerksamkeit in diesem Jahr für eine besondere Aktion. In jedem Social-Media-Video, in dem ein Neuzugang präsentiert wird, zeigt man Fotos vermisster Kinder. An dieser Stelle wird die Aktion erklärt und so sehen die Posts dann aus: Official: Leonardo Spinazzola is now a Roma player. This summer #ASRoma will use each transfer announcement video on social media to help raise awareness about the search for missing children globally.

@MissingKids ❤️ @telefonoazzurro pic.twitter.com/sy9GheDhsg — AS Roma English (@ASRomaEN) 30. Juni 2019