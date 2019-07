Bauer-Tochter zieht vor Gericht: Millionen-Streit mit Sylter Partykönig um Hamburger Villa

Eine Immobilie in absoluter Toplage mit Alsterblick: Wer eine Villa im Leinpfad sein Eigen nennt, der gehört zweifelsohne zur Hamburger Elite. Das dachte sich vermutlich auch Richard M., als er um die Jahrtausendwende herum ein Grundstück am Alsterlauf kaufte. Reich geworden war der selbsternannte Partykönig als Schiffsmakler, der unter anderem mit Riesenfrachtern weltweit handelte. Auf Sylt kaufte er nicht nur Top-Immobilien, sondern feierte in den 90ern seine legendäre Partyreihe “Happy Eisbein”, zu der auch regelmäßig die Hamburger Schickeria erschien, mit der er es auch in Hamburger Nobeldiscos krachen ließ.

Jahrelanger Schandfleck im Villenviertel

Doch mit der Schifffahrtskrise war das Leben in Saus und Braus plötzlich vorbei. Vernagelte Fensterhöhlen, unverputzte Fassade und notdürftig abgedecktes Dach: Das Grundstück, auf dem zuvor ein 60er-Jahre-Bungalow stand, den Richard M. hatte abreißen lassen, verkam zum Schandfleck im Villenviertel. Das Geld fehlte, Rechnungen wurden nicht bezahlt, die Bauarbeiten ruhten, die Zwangsversteigerung drohte.

Doch irgendwie schaffte es der Geschäftsmann, die Immobilie zu halten. Währenddessen stiegen die Immobilienpreise in Hamburg stetig. Für Verleger-Tochter Saskia Bauer war das 2014 der Anlass, die Immobilie mitsamt Grundstück zu kaufen. Sechs Millionen Euro wollte sie laut Berichten zahlen. Allerdings sollten nur 500.000 Euro an Richard M. gehen, der Rest an die Sparkasse Südholstein zur Tilgung der Grundschulden.

Doch wie die Hamburger Morgenpost berichtet, unterlief den Mitarbeitern der 39-Jährigen wohl ein folgenschwerer Fehler: Man überwies die komplette Summe an den ehemaligen Partykönig. Der zahlte diese aber nicht nur nicht zurück, sondern vekaufte die Immobile angeblich an seine Mutter – für 2,7 Millionen Euro. Ergo: Geld und Immobilie futsch!

Rechtsstreit geht über mehrere Instanzen Anzeige

Saskia Bauer wollte ihr Geld zurück. So kam es 2015 zunächst zum Zivilverfahren. Richard M. sicherte die Rückzahlung zu, doch behielt die 5,5 Millionen Euro. Es folgte eine Anzeige. Allerdings lehnte das Amtsgericht St. Georg die Eröffnung der Hauptverhandlung zunächst ab. Angeblich war die Immobilie ja an die Mutter des einstigen Maklermoguls verkauft worden. Dagegen ging die Staatsanwaltschaft in Beschwerde.

Nun entschied das Hamburger Landgericht, dass sich Richard M. wegen “Vereiteln der Zwangsvollstreckung (§288StGB)” vor Gericht verantworten muss. So steht der Vorwurf im Raum, dass die Veräußerung der Alstervilla an seine Mutter lediglich ein “Scheinverkauf” war, um das Haus vor der drohenden Zwangsvollstreckung durch Saskia Bauer zu schützen.

Gegenüber der Mopo äußerte sich Bauer optimistisch: “Ich bin erleichtert, dass nun doch das Hauptverfahren eröffnet wird. Dort wird sich zeigen, wie dreist dieser Mann vorgegangen ist, um uns um unser Geld zu bringen.” Sie sei zuversichtlich, “dass Herr M. seiner gerechten Strafe zugeführt wird.”

Richard M. wollte sich auf Anfrage der Mopo nicht äußern. Auf der Webseite seiner Maklerfirma ist eine Villa auf Sylt zu sehen, in dessen Einfahrt ein Rolls Royce parkt. Die Bauarbeiten im Leinpfad scheinen mittlerweile nach über einem Jahrzehnt abgeschlossen zu sein. Nahtlos reiht sich der imposante, dreistöckige Klinkerbau ins Straßenbild ein.

